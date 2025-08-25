Départ de feu au camping de Rebeuvelier

L’incendie qui s’est déclenché dimanche après-midi a été rapidement maîtrisé par des résidents ...
Départ de feu au camping de Rebeuvelier

L’incendie qui s’est déclenché dimanche après-midi a été rapidement maîtrisé par des résidents. Les dégâts sont limités.

La Police jurassienne a tenu à remercier la réactivité des résidents du camping. La Police jurassienne a tenu à remercier la réactivité des résidents du camping.

Il était 15h15 dimanche quand un incendie s’est déclaré à l’extérieur d’un chalet au sein du camping de Rebeuvelier. Les résidents sur place ont rapidement pu maîtriser le feu qui commençait à se propager au niveau de la façade. Les dégâts sont limités et aucun blessé n’est à déplorer, a précisé la police cantonale jurassienne dans un communiqué. Cet événement a nécessité l’intervention d’une patrouille de police et du service d’identification judiciaire de la police cantonale, ainsi que du SIS 6/12 fort de sept véhicules et de 25 hommes. Les causes de ce sinistre sont pour l’heure indéterminées. L’enquête suit son cours. La police cantonale remercie tous les résidents pour leur réactivité. /rce+comm


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Pascal Prince est candidat pour un siège au Gouvernement

Pascal Prince est candidat pour un siège au Gouvernement

Région    Actualisé le 25.08.2025 - 11:29

Le collège Stockmar est en chantier

Le collège Stockmar est en chantier

Région    Actualisé le 25.08.2025 - 09:42

« Les Nouvelles du champ » : Juliane Roy

« Les Nouvelles du champ » : Juliane Roy

Région    Actualisé le 25.08.2025 - 05:23

Une cuvée 2025 marquée par des vendanges précoces

Une cuvée 2025 marquée par des vendanges précoces

Région    Actualisé le 24.08.2025 - 17:09

Articles les plus lus

Le SAS se porte mieux

Le SAS se porte mieux

Région    Actualisé le 24.08.2025 - 16:25

Une cuvée 2025 marquée par des vendanges précoces

Une cuvée 2025 marquée par des vendanges précoces

Région    Actualisé le 24.08.2025 - 17:09

« Les Nouvelles du champ » : Juliane Roy

« Les Nouvelles du champ » : Juliane Roy

Région    Actualisé le 25.08.2025 - 05:23

Le collège Stockmar est en chantier

Le collège Stockmar est en chantier

Région    Actualisé le 25.08.2025 - 09:42

L’Open Air Cinéma de Delémont a profité d’une météo clémente

L’Open Air Cinéma de Delémont a profité d’une météo clémente

Région    Actualisé le 24.08.2025 - 12:08

Le SAS se porte mieux

Le SAS se porte mieux

Région    Actualisé le 24.08.2025 - 16:25

Une cuvée 2025 marquée par des vendanges précoces

Une cuvée 2025 marquée par des vendanges précoces

Région    Actualisé le 24.08.2025 - 17:09

« Les Nouvelles du champ » : Juliane Roy

« Les Nouvelles du champ » : Juliane Roy

Région    Actualisé le 25.08.2025 - 05:23

Les vaches succèdent aux chevaux à Saignelégier

Les vaches succèdent aux chevaux à Saignelégier

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 17:19

Les Vert-e-s suisses réunis à Vicques

Les Vert-e-s suisses réunis à Vicques

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 17:43

L’Open Air Cinéma de Delémont a profité d’une météo clémente

L’Open Air Cinéma de Delémont a profité d’une météo clémente

Région    Actualisé le 24.08.2025 - 12:08

Le SAS se porte mieux

Le SAS se porte mieux

Région    Actualisé le 24.08.2025 - 16:25