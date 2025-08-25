Départ de feu au camping de Rebeuvelier

Il était 15h15 dimanche quand un incendie s’est déclaré à l’extérieur d’un chalet au sein du camping de Rebeuvelier. Les résidents sur place ont rapidement pu maîtriser le feu qui commençait à se propager au niveau de la façade. Les dégâts sont limités et aucun blessé n’est à déplorer, a précisé la police cantonale jurassienne dans un communiqué. Cet événement a nécessité l’intervention d’une patrouille de police et du service d’identification judiciaire de la police cantonale, ainsi que du SIS 6/12 fort de sept véhicules et de 25 hommes. Les causes de ce sinistre sont pour l’heure indéterminées. L’enquête suit son cours. La police cantonale remercie tous les résidents pour leur réactivité. /rce+comm