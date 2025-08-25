Election complémentaire à Lajoux le 19 octobre
Deux candidats se sont présentés avant l’échéance du dépôt des listes.
RFJ
Ils sont deux candidats à briguer un siège de conseiller communal à Lajoux. Bertrand Clément et Stéphane Rossel ont déposé leur candidature avant l’échéance fixée à ce lundi midi. Une élection complémentaire aura donc lieu le 19 octobre pour désigner le remplaçant de Dominique Mauron. /rce
