Election complémentaire à Lajoux le 19 octobre

Deux candidats se sont présentés avant l’échéance du dépôt des listes.
Deux candidats se sont présentés avant l’échéance du dépôt des listes.

Les citoyens de Lajoux auront le choix entre deux candidats. Les citoyens de Lajoux auront le choix entre deux candidats.

Ils sont deux candidats à briguer un siège de conseiller communal à Lajoux. Bertrand Clément et Stéphane Rossel ont déposé leur candidature avant l’échéance fixée à ce lundi midi. Une élection complémentaire aura donc lieu le 19 octobre pour désigner le remplaçant de Dominique Mauron. /rce


 

