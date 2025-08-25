La Grande Solderie d’été revient à Porrentruy

La vieille ville de Porrentruy accueille ce vendredi et ce samedi sa traditionnelle Grande ...
La Grande Solderie d’été revient à Porrentruy

La vieille ville de Porrentruy accueille ce vendredi et ce samedi sa traditionnelle Grande Solderie d’été. Le commerce local bruntrutain est mis à l’honneur dans cet évènement très attendu de la population.

La Grande Solderie d’été, organisée à Porrentruy par l’Union du Commerce d’Ajoie et du Clos du Doubs (UCA) est de retour ce vendredi et ce samedi au cœur de la vieille ville. En plus des offres commerciales habituelles, la première équipe du HC Ajoie sera officiellement présentée au public samedi de 9h à 10h30. L’évènement sera suivi d’une séance de dédicaces.


Battle musical pour une place au Dritchino

Ensuite, dès 13h30, le Dritchino Open Air Festival organisera un « évènement Tremplin » devant l’Hôtel de Ville : un « battle » musical verra s’affronter trois groupes et musicien locaux devant un jury. Le vainqueur gagnera sa place sur la scène du Dritchino Open Air Festival en 2026. Le musicien et chanteur bruntrutain Massar Dieng, le groupe de pop-rock CVQ et les rockeurs prévôtois de Dark Jane sont en lice. Le groupe Tafta, membre du jury, clôturera l’évènement avec un concert à 17h00.

Pour rappel, l’évènement prend vie tous les deux ans, lorsque la Braderie n’a pas lieu. Le but : mettre à l’honneur les commerçants locaux, qui proposent « des remises exceptionnelles, des articles à prix cassés et de nombreuses surprises », selon un communiqué reçu ce lundi. /comm-pch


 

