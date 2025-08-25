Place à la démolition. Les travaux dans le collège Stockmar commencent ce lundi, trois mois après l’acceptation par les Ajoulots d’un crédit de 30 millions de francs. Tout d’abord, l’entreprise de construction va installer le chantier et sécuriser le site. La démolition de la halle de gymnastique de l’établissement bruntrutain devrait débuter à la mi-septembre. Les élèves devraient être de retour lors de la rentrée 2027, selon le calendrier établi. Les quatre oppositions en suspens encore en juin ont été déboutées par les autorités cantonales. /ncp
Le collège Stockmar est en chantier
Les travaux commencent ce lundi dans le collège bruntrutain.
RFJ
