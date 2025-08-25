Les citoyens de Montfaucon aux urnes pour une élection libre

Il n'y a pas eu la moindre candidature déposée avant le délai fixé à lundi midi.
Il n'y a pas eu la moindre candidature déposée avant le délai fixé à lundi midi.

Une élection libre se tiendra à Montfaucon le 19 octobre. Aucun candidat ne s’est présenté à l’heure du dépôt des listes ce lundi à midi. Les citoyens devront élire un conseiller communal en remplacement de Jorge DaSilva démissionnaire. /rce


