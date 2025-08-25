Les citoyens de Montfaucon aux urnes pour une élection libre
Il n'y a pas eu la moindre candidature déposée avant le délai fixé à lundi midi.
RFJ
Actualités suivantes
Élections cantonales : 18 candidats briguent un siège au Gouvernement
Région • Actualisé le 25.08.2025 - 12:24
Articles les plus lus
Les citoyens de Montfaucon aux urnes pour une élection libre
Région • Actualisé le 25.08.2025 - 12:09
Élections cantonales : 18 candidats briguent un siège au Gouvernement
Région • Actualisé le 25.08.2025 - 12:24
Les citoyens de Montfaucon aux urnes pour une élection libre
Région • Actualisé le 25.08.2025 - 12:09