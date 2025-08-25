Nicolas Gagnebin élu à Châtillon

Le Conseil communal est complet grâce à une élection tacite
Nicolas Gagnebin élu à Châtillon

Le Conseil communal est complet grâce à une élection tacite

Les citoyens de Châtillon n'auront pas besoin de se rendre aux urnes pour trouver un conseiller communal le 19 octobre. Les citoyens de Châtillon n'auront pas besoin de se rendre aux urnes pour trouver un conseiller communal le 19 octobre.

Nicolas Gagnebin est le nouveau conseiller communal de Châtillon. Il est le seul à avoir fait acte de candidature à l’échéance du dépôt des listes ce lundi à midi. Il remplacera Sébastien Domont. /rce


