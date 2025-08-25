Nicolas Gagnebin élu à Châtillon
Le Conseil communal est complet grâce à une élection tacite
RFJ
Actualités suivantes
Élections cantonales : 18 candidats briguent un siège au Gouvernement
Région • Actualisé le 25.08.2025 - 12:28
Les citoyens de Montfaucon aux urnes pour une élection libre
Région • Actualisé le 25.08.2025 - 12:09
Articles les plus lus
Les citoyens de Montfaucon aux urnes pour une élection libre
Région • Actualisé le 25.08.2025 - 12:09
Élections cantonales : 18 candidats briguent un siège au Gouvernement
Région • Actualisé le 25.08.2025 - 12:28
Les citoyens de Montfaucon aux urnes pour une élection libre
Région • Actualisé le 25.08.2025 - 12:09
Élections cantonales : 18 candidats briguent un siège au Gouvernement
Région • Actualisé le 25.08.2025 - 12:28