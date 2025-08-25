Un réseau de soins intégrés dans le Jura, parmi les premiers de Suisse

C’est une démarche novatrice qui ambitionne de faire baisser les coûts de la santé et les primes maladie : un réseau de soins intégrés va voir le jour dans le Jura. De telles structures se comptent sur les doigts d'une main en Suisse. L’Hôpital du Jura, le Réseau Médical du Jura et la CSS ont présenté lundi la démarche qui consiste en une collaboration renforcée entre généralistes, hôpitaux et spécialistes. Il s’agit par exemple d’éviter les examens redondants ou les hospitalisations inutiles. « Ça devient cher quand le patient est en décompensation, son état général se dégrade et cela nécessite des interventions avec des médicaments ou une hospitalisation qui coûtent très cher. On arrive à diminuer les coûts si on évite que le patient arrive à ce stade », explique le président du Réseau Médical du Jura Remo Osterwalder. « Meilleure connaissance de l’état du patient, meilleur pilotage », résume la CEO de la CSS Philomena Colatrella.





Peu de recul et pas encore de résultat chiffré

Dans la région, le réseau de l’Arc a vu le jour dans le Jura bernois et à Bienne, la CSS est aussi impliqué dans un réseau à Morges. Ces initiatives étant encore récentes, le recul qui permet de mesurer les potentiels effets sur les coûts de la santé et donc les primes maladie n’est pas encore suffisant. « On n’a pas encore de résultat chiffré », admet Philomena Colatrella. Deux critiques peuvent notamment être adressées à ces réseaux : le fait que les patients à l’origine de la majorité des coûts, malades chroniques par exemple, ne souhaitent pas changer de médecin pour rejoindre le réseau, et le fait que les généralistes membres du réseau n'acceptent plus de nouveaux patients. « On essaie d’élargir et de concevoir ce réseau le plus largement possible pour faciliter l’accès et il faut des incitatifs pour que les malades chroniques entrent de ces modèles », répond la CEO de l’assureur qui regroupe un tiers des assurés jurassiens.