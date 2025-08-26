Fin de cavale pour les deux dernières génisses

Voilà une histoire qui se termine bien du côté de Bure. Fin juillet, cinq génisses s’étaient échappées de leur enclos. La famille Minder de la ferme La Tenier avait alors lancé un appel à la recherche et à la prudence. De peur que ces bêtes ne provoquent un accident. Début août, trois d’entre elles étaient de retour au bercail. Quant aux deux dernières fugueuses, elles ont été retrouvées lundi soir.

Ces deux génisses ont donc passé un mois à la belle étoile, certainement sur la place d’armes, selon Karine Minder qui est évidemment soulagée d’avoir pu mettre la main sur ces deux fuyardes. Les deux bêtes ont été repérées aux alentours de la station d’épuration de Fahy. Les agriculteurs ont alors installé un box pour les nourrir. Au moyen d’une caméra, ils ont constaté que c’était effectivement leurs animaux. Au troisième jour, ils ont actionné un mécanisme afin que les génisses ne puissent plus ressortir la tête, ce qui a permis de les attraper facilement. Après un mois de liberté, les deux génisses sont devenues sauvages. De « vrais lions en cage », confie Karine Minder, qui précise qu’elles se portent bien. /ncp