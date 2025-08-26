Le Jura bien représenté aux SwissSkills 2025

Il faudra compter sur la présence des Jurassiens aux prochains SwissSkills. Au total, 15 jeunes du canton participeront à ce concours, véritable vitrine de la formation professionnelle, qui se déroulera sur le site de BERNEXPO du 17 au 21 septembre 2025. Proportionnellement à sa population, le Jura est le canton le mieux représenté de Suisse romande, selon un communiqué transmis mardi après-midi. Au total, 1'040 jeunes professionnels de toute la Suisse ont été sélectionnés. L’équipe romande, forte de 197 participants, sera officiellement présentée le 30 août à Lausanne. Avec plusieurs championnats et démonstrations, les SwissSkills permettent de découvrir plus de 150 métiers et sont aussi l’occasion de se qualifier pour des compétitions internationales, comme les WorldSkills ou les EuroSkills. Environ 120'000 visiteurs, dont de nombreuses écoles, sont attendus durant les cinq jours de la manifestation.

Nouveauté cette année : le « Social Wall » rassemble les selfies, photos et messages des familles, fans et entreprises formatrices. Les contributions les plus créatives seront exposées sur des affiches numériques dans tout le pays dès le 2 septembre. /comm-ech