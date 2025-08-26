Le juge rejette le recours contre l’antenne 5G à l’hôpital de Delémont

Le projet de Swisscom d’installer une antenne 5G sur le site delémontain de l’H-JU peut aller de l’avant. Le recours des opposants, déposé contre le permis de construire en 2023, a été rejeté par le juge administratif Boris Sheppard et communiqué ce mardi. La décision de justice qui vient d’être rendue est la suite d’un long bras de fer débuté.

La procédure d’activation d’une antenne 5G a été lancée durant l’été 2020. Ce projet avait fait beaucoup de bruits puisqu’un collectif Delémont Non 5G, épaulé par Jura Non 5G, avait remis une opposition munie de 591 signatures auprès de la commune. Parmi les griefs, il dénonçait l’installation d’un tel mât sur le toit d’une institution publique de santé. L’Hôpital du Jura s’était défendu en affirmant que « toutes les précautions possibles avaient été prises » pour s’assurer du respect du cadre légal. S’en est suivi une longue procédure… les opposants avaient notamment demandé la récusation du juge administratif. Plus de 2 ans après la délivrance du permis de construire accordé par la commune de Delémont à Swisscom, la décision est donc tombée. Le juge n’a retenu aucun des griefs formulés par les recourants. Un nouveau recours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal à Porrentruy peut encore être déposé dans les 30 jours. /comm-rce