Moutier célébrera sa première cour verte

Chemins blancs, toboggan, tunnel, cabane en saule, jardinières, jeu d’eau ou encore prairie fleurie : le centre-ville de Moutier peut s’enorgueillir d’un nouvel écrin de nature. Des tables et bancs ont également pris place, l’occasion pour les enseignants qui le souhaitent de distiller certaines leçons à l’extérieur. Ce mardi, les barrières bloquent encore l’accès à la cour, le temps que le gazon s’enracine comme il se doit. Ce n’est donc qu’une question de jours avant que les écoliers ne puissent découvrir leur nouveau terrain de jeu.

Toute la population est invitée à l’inauguration officielle, qui aura donc lieu le vendredi 12 septembre, de 17h à 19h. Pour la petite histoire, une autre cour verte est en phase de concrétisation à Tramelan, au collège de la Printanière. Parmi les instigatrices de ce projet, Laetitia Roth, cousine d’Emilie. Une affaire de famille !/oza