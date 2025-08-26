Moutier célébrera sa première cour verte

Le projet de Cour verte au Collège du Clos à Moutier est à bout touchant. Le nouvel espace sera inauguré officiellement le 12 septembre.
C’est un projet conséquent lancé en 2022 par trois enseignantes du collège du Clos à Moutier. Emilie Roth, Laure Varisco et Marion Simon-Vermot peuvent avoir le sourire : leurs efforts conjugués ont porté leur fruit, et nature a pris le dessus sur le béton de la cour. Une cour verte, c’est le terme officiel, a donc vu le jour après plusieurs de travaux. Et au terme d’un long parcours qui aura vu le petit comité de pilotage réussir un joli pari, celui de récolter 140'000 francs. La Fondation Roger Federer et La Mobilière ont largement contribué au succès de ce projet d’envergure, mais rien n’aurait été possible sans une multitude de petits dons collectés au fil des mois. A quelques jours de l’inauguration officielle, prévue le 12 septembre, Emilie Roth ne cache pas son bonheur alors que tout ou presque – il faut bien laisser la nature faire son œuvre ! – est en place. « On se réjouit que les enfants puissent profiter de cet espace », sourit-elle.
Emilie Roth : « On est surtout contents pour les enfants.»
Chemins blancs, toboggan, tunnel, cabane en saule, jardinières, jeu d’eau ou encore prairie fleurie : le centre-ville de Moutier peut s’enorgueillir d’un nouvel écrin de nature. Des tables et bancs ont également pris place, l’occasion pour les enseignants qui le souhaitent de distiller certaines leçons à l’extérieur. Ce mardi, les barrières bloquent encore l’accès à la cour, le temps que le gazon s’enracine comme il se doit. Ce n’est donc qu’une question de jours avant que les écoliers ne puissent découvrir leur nouveau terrain de jeu.
Toute la population est invitée à l’inauguration officielle, qui aura donc lieu le vendredi 12 septembre, de 17h à 19h. Pour la petite histoire, une autre cour verte est en phase de concrétisation à Tramelan, au collège de la Printanière. Parmi les instigatrices de ce projet, Laetitia Roth, cousine d’Emilie. Une affaire de famille !/oza