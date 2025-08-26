Pas plus de jeunes à l’AI, mais plus de maladies psychiques

Il n’y a pas de tendance à l’augmentation des rentes AI allouées aux jeunes de moins de 25 ans dans le Jura. La tendance est stable, voire à la baisse, mais les rentiers, tous âges confondus, sont davantage atteints dans leur santé psychique, constate le Gouvernement jurassien. Il y apporte une nuance. Les critères d’octroi ont considérablement évolué avec des changements juridiques successifs de l’assurance-invalidité. L’exécutif a répondu à la question écrite de Rémy Meury (CS-POP). Le député s’interrogeait sur le sujet alors que le canton de Zurich a constaté un doublement du nombre de rentes versées à des jeunes pour invalidité en dix ans, essentiellement lié à une maladie mentale.

L’âge moyen des bénéficiaires de rentes allouées par l’Office cantonal d’assurance-invalidité est de 51 ans et demi. Il y a dix ans, il était d’un peu moins de 47 ans. Le nombre de personnes de moins de 25 ans oscillait entre 26 et 33 de 2015 à 2020. En 2024, ils étaient douze à en bénéficier et 24 une année plus tôt. Les statistiques montrent également une augmentation des rentes allouées en raison d’atteinte à la santé psychique, particulièrement entre 2017 et 2021. L’an dernier, 80 personnes se sont vues octroyer une aide pour cette raison. Le Gouvernement affirme que les causes ne sont pas clairement identifiées. La pandémie n’explique pas tout, car la tendance à la hausse des problèmes psychiques était déjà observable avant 2020. /rce