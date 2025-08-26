Un tracé qui coule de source pour la Birse

Entre les communes de Court et Sorvilier, un nouveau bras de la rivière a été mis en eau ce mardi. Elle retrouve son ancien lit sinueux pour protéger la biodiversité et lutter contre les inondations.
Fini le tracé rectiligne, la Birse retrouve son visage d’antan. Depuis 2023 le cours d’eau fait l’objet d’importants travaux entre Court etSorvilier. L’objectif c’est de redonner à la rivière son tracé naturel pour la revitaliser et réduire les risques d’inondations. Ce mardi, les communes concernées se sont donné rendez-vous pour remettre en eau le nouveau bras de la Birse. Les travaux sont impressionnants et visibles depuis la route cantonale. L’eau s’écoule désormais dans ces nouveaux méandres faits de branches, de pierres et de courants d’eau différents. Cela permettra à de nombreuses espèces de s’épanouir, « de celles qui vivent dans l’eau, à celles qui vivent dans l’interface entre la Birse et la terre sèche et à celles qui vivent dans les bancs de graviers parfois inondés », détaille Christophe Brossard, expert en biologie.
Au-delà de la revitalisation du cours d’eau, le second objectif est de réduire les risques d’inondation. La mission porte déjà ses fruits, selon Nathalie Schranz, Maire de Court, qui se réjouit : « les riverains qui étaient toujours inondés n’ont pas eu d’eau. Même s’il n’y a pas eu de gros orages comme il y a quelques années, on voit déjà des améliorations et c’est super. » La fin du chantier prévue pour 2026 approche à grands pas. Cet automne, des saules et d’autres espèces de végétaux doivent encore être plantés le long du tracé.
Côté budgets, un crédit de 5,7 millions de francs avait été adopté à Court. Il est de 3,4 millions à Sorvilier. Le canton de Berne et la Confédération subventionnent à plus de 90% ces crédits. /vfe