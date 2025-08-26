Un tracé qui coule de source pour la Birse

Au-delà de la revitalisation du cours d’eau, le second objectif est de réduire les risques d’inondation. La mission porte déjà ses fruits, selon Nathalie Schranz, Maire de Court, qui se réjouit : « les riverains qui étaient toujours inondés n’ont pas eu d’eau. Même s’il n’y a pas eu de gros orages comme il y a quelques années, on voit déjà des améliorations et c’est super. » La fin du chantier prévue pour 2026 approche à grands pas. Cet automne, des saules et d’autres espèces de végétaux doivent encore être plantés le long du tracé.

Côté budgets, un crédit de 5,7 millions de francs avait été adopté à Court. Il est de 3,4 millions à Sorvilier. Le canton de Berne et la Confédération subventionnent à plus de 90% ces crédits. /vfe