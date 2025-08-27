Delémont marée basse entre dans sa toute dernière étape

Après bientôt 15 ans de travaux, Delémont Marée Basse touche presque au but. La toute dernière étape du chantier lancé après les inondations de 2007 a démarré après approbation du plan spécial « Morépont Aval » sans opposition. Cette ultime phase de travaux doit durer jusqu’au printemps 2026 et concerne les rives de la Sorne de part et d’autre du giratoire du Jumbo.





Restaurer les fonctions naturelles de la rivière

Il s’agit essentiellement de rendre à la rivière sa biodiversité, via quelques finitions pour redonner un milieu naturel favorable aux batraciens, libellules, canards et autres couleuvres à collier. Le lit de la rivière sera enrichi de souches, d’épis à bois mort et de blocs épars. Les rives accueilleront aussi du bois mort et une nouvelle végétation, herbacées et arbres à bois tendre. Une mare peu profonde sera aménagée pour la faune tandis que quelques tas de pierres feront office d’abri aux reptiles et à nos amis les hérissons.





Murs et digues complétés

Il reste aussi des mesures de protection contre les crues à mettre en place : des murs et digues construits en 2017 seront complétés en amont du pont Gygax qui traverse la Sorne. Le carénage du pont est, quant à lui, reporté et sera coordonné avec le projet de réfection de la N18. En attendant, les pompiers de Delémont mettront en place un système d’alarme pour surveiller l’ouvrage en cas de crues. Les travaux ne devraient pas perturber le trafic routier selon la Ville de Delémont, des déviations temporaires seront mises en place pour les piétons et cyclistes. /comm-jpi