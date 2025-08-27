La voiture est reine aux Franches-Montagnes mais des alternatives existent

La voiture est incontournable aux Franches-Montagnes. C’est l’une des principales conclusions d’une enquête sur la mobilité dans le district taignon. L’étude a été menée par Marie Gête dans le cadre de son travail de master en développement territorial à l’Université de Genève et à la HES-SO. L’étudiante de Saignelégier a compilé les réponses de 375 participants au cours d’un stage de cinq mois au Parc du Doubs. « Ce qui ressort c’est la prédominance de l’automobile (…) et la voiture individuelle est autant utilisée pour le travail ou les études que pour les loisirs ou les achats », détaille Marie Gête. Mais la population est disposée à modifier ses habitudes, ajoute la Taignonne de 24 ans, tout en précisant que le vélo, le covoiturage, les véhicules en libre-service ou encore les transports publics sont des alternatives plausibles.