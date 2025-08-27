La voiture est reine aux Franches-Montagnes mais des alternatives existent

Dans le cadre de son travail de master en développement territorial, Marie Gête a réalisé une ...
Dans le cadre de son travail de master en développement territorial, Marie Gête a réalisé une enquête sur la mobilité dans le district taignon. Elle présente ses résultats et ses recommandations.

Selon l'enquête, la voiture est utilisée pour les déplacements professionnels comme privés. Selon l'enquête, la voiture est utilisée pour les déplacements professionnels comme privés.

La voiture est incontournable aux Franches-Montagnes. C’est l’une des principales conclusions d’une enquête sur la mobilité dans le district taignon. L’étude a été menée par Marie Gête dans le cadre de son travail de master en développement territorial à l’Université de Genève et à la HES-SO. L’étudiante de Saignelégier a compilé les réponses de 375 participants au cours d’un stage de cinq mois au Parc du Doubs. « Ce qui ressort c’est la prédominance de l’automobile (…) et la voiture individuelle est autant utilisée pour le travail ou les études que pour les loisirs ou les achats », détaille Marie Gête. Mais la population est disposée à modifier ses habitudes, ajoute la Taignonne de 24 ans, tout en précisant que le vélo, le covoiturage, les véhicules en libre-service ou encore les transports publics sont des alternatives plausibles.

Marie Gête : « On est un peu contraints d’avoir une voiture. »

L’étudiante ne présente pas seulement des conclusions mais aussi des recommandations qui s’adressent, principalement, au Parc du Doubs. Elles concernent notamment l’offre « d’alternatives crédibles au transport individuel motorisé » et la création « d’un espace de coordination et de dialogue entre les différents acteurs de la mobilité sur le territoire. » Marie Gête a obtenu la note de 5,75 pour son travail de master et cherche désormais un emploi dans le domaine du développement territorial, avec l’espoir que ses recommandations seront entendues et appliquées. /nmy


