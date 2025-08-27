Le court de tennis en gazon de la Gurzelen veut reprendre des couleurs

Le court de tennis en gazon de la Gurzelen fait grise mine. Selon l’association Tennis Champagne Bienne/Biel, il est grand temps de remplacer le gazon. Après neuf ans d’activité, il commence à se fatiguer. L'association Tennis Champagne Bienne/Biel a justement lancé une cagnotte participative en août. Elle espère récolter 15'000 francs sur les 25'000 requis pour refaire la couche de support du terrain, précise Matthias Ruthishauser, bénévole au sein de l'association. L’autre partie sera financée par le reste de leurs économies. Pour l’instant, la cagnotte affiche 9'000 francs au compteur, un chiffre qui donne le sourire aux bénévoles.