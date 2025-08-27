Le court de tennis en gazon de la Gurzelen veut reprendre des couleurs

Après neuf ans de loyaux services, l'association Tennis Champagne Bienne/Biel veut refaire ...
Le court de tennis en gazon de la Gurzelen veut reprendre des couleurs

Après neuf ans de loyaux services, l'association Tennis Champagne Bienne/Biel veut refaire la couche de support du terrain. Les bénévoles ont lancé une cagnotte participative.

Après neuf ans d’utilisation, le court de tennis en gazon du terrain de la Gurzelen est de moins en moins praticable. Après neuf ans d’utilisation, le court de tennis en gazon du terrain de la Gurzelen est de moins en moins praticable.

Le court de tennis en gazon de la Gurzelen fait grise mine. Selon l’association Tennis Champagne Bienne/Biel, il est grand temps de remplacer le gazon. Après neuf ans d’activité, il commence à se fatiguer. L'association Tennis Champagne Bienne/Biel a justement lancé une cagnotte participative en août. Elle espère récolter 15'000 francs sur les 25'000 requis pour refaire la couche de support du terrain, précise Matthias Ruthishauser, bénévole au sein de l'association. L’autre partie sera financée par le reste de leurs économies. Pour l’instant, la cagnotte affiche 9'000 francs au compteur, un chiffre qui donne le sourire aux bénévoles.

Matthias Ruthishauser : « On peut acceuillir beaucoup de gens de toute la Suisse. »

Ecouter le son

À noter que le court de tennis du terrain Gurzelen est le seul à être ouvert aux adeptes de tennis sur gazon en plein air en Suisse. Les travaux devraient commencer en octobre, pour l'ouverture de leur 10e saison d'anniversaire en juin 2026. /mbe


Actualisé le

 

Actualités suivantes

La voiture est reine aux Franches-Montagnes mais des alternatives existent

La voiture est reine aux Franches-Montagnes mais des alternatives existent

Région    Actualisé le 27.08.2025 - 11:55

Six ans d’étude du sol et l’heure des conclusions pour Terres vivantes

Six ans d’étude du sol et l’heure des conclusions pour Terres vivantes

Région    Actualisé le 27.08.2025 - 09:44

Un tracé qui coule de source pour la Birse

Un tracé qui coule de source pour la Birse

Région    Actualisé le 26.08.2025 - 18:23

Enquête ouverte sur la liste de Martial Courtet

Enquête ouverte sur la liste de Martial Courtet

Région    Actualisé le 27.08.2025 - 11:06

Articles les plus lus

Moutier célébrera sa première cour verte

Moutier célébrera sa première cour verte

Région    Actualisé le 26.08.2025 - 17:05

Un tracé qui coule de source pour la Birse

Un tracé qui coule de source pour la Birse

Région    Actualisé le 26.08.2025 - 18:23

Six ans d’étude du sol et l’heure des conclusions pour Terres vivantes

Six ans d’étude du sol et l’heure des conclusions pour Terres vivantes

Région    Actualisé le 27.08.2025 - 09:44

Enquête ouverte sur la liste de Martial Courtet

Enquête ouverte sur la liste de Martial Courtet

Région    Actualisé le 27.08.2025 - 11:06

Moutier célébrera sa première cour verte

Moutier célébrera sa première cour verte

Région    Actualisé le 26.08.2025 - 17:05

Triple homicide à Corcelles: l'assassinat retenu par le procureur

Triple homicide à Corcelles: l'assassinat retenu par le procureur

Région    Actualisé le 26.08.2025 - 17:07

Un tracé qui coule de source pour la Birse

Un tracé qui coule de source pour la Birse

Région    Actualisé le 26.08.2025 - 18:23

Enquête ouverte sur la liste de Martial Courtet

Enquête ouverte sur la liste de Martial Courtet

Région    Actualisé le 27.08.2025 - 11:06

Pas plus de jeunes à l’AI, mais plus de maladies psychiques

Pas plus de jeunes à l’AI, mais plus de maladies psychiques

Région    Actualisé le 26.08.2025 - 16:00

Le Jura bien représenté aux SwissSkills 2025

Le Jura bien représenté aux SwissSkills 2025

Région    Actualisé le 26.08.2025 - 16:18

Moutier célébrera sa première cour verte

Moutier célébrera sa première cour verte

Région    Actualisé le 26.08.2025 - 17:05

Triple homicide à Corcelles: l'assassinat retenu par le procureur

Triple homicide à Corcelles: l'assassinat retenu par le procureur

Région    Actualisé le 26.08.2025 - 17:07