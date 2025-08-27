Les additions séparées ne dérangent pas les restaurateurs de la région

Un restaurant allemand a dernièrement décidé de refuser les paiements individuels. L’idée émerge également en Suisse alémanique. La problématique n’est pas sur la table des restaurateurs jurassiens.

Les additions séparées au restaurant, une manière de payer qui peut déranger. Mais cela ne semble pas être le cas dans la région. Un restaurant d’Esslingen en Allemagne a dernièrement décidé de ne plus accepter les paiements individuels. Cette manière de régler l'addition est, selon l’établissement allemand, une perte de temps et un travail supplémentaire pour ses serveurs. Selon plusieurs médias helvétiques, l’idée commence à se frayer un chemin en Suisse alémanique. Les restaurateurs de Delémont ont conscience de ces différents problèmes, mais ne semblent toutefois pas chercher de solution dans l’immédiat.

Les établissements du chef-lieu jurassien sont unanimes sur un point : les additions séparées prennent plus de temps et particulièrement pour les grandes tables comme en témoigne le propriétaire de l’un d’entre eux : « C’est notamment dû aux machines électroniques, mais ça nous permet de passer plus de temps avec nos clients ». La problématique n’en est toutefois pas une pour l’ensemble des restaurateurs contactés, car le client reste roi et ces questions font partie du « service à la clientèle ».

Les applications de paiement, un gain de temps

L’apparition des applications de paiement, comme Twint, permet aussi de gagner du temps. Un reflex qui apparaît désormais « chez les jeunes ». La question de la suppression des additions séparées ne semble donc pas être actuellement sur la table des restaurateurs de la région. /fwo


