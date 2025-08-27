Théo Geiser, père de la Tour de Moron, s’en est allé

Théo Geiser, pilier de la construction, connu notamment pour avoir inauguré la Halle des maçons de Moutier-Eschert et initié le projet de la Tour de Moron, s’est éteint ce début de semaine. C’est dans les avis mortuaires de la presse locale publiés ce mercredi que l’annonce a été diffusée. Âgé de 82 ans, l’homme originaire de Perrefitte s’est longuement battu contre la maladie. Son ami et président du Conseil de fondation de la Tour de Moron, Henri Simon, se souvient de l’homme passionné qu’il était.