Théo Geiser, père de la Tour de Moron, s’en est allé

On a appris ce mercredi le décès de l’homme originaire de Perrefitte. Il laisse une empreinte forte dans la formation professionnelle du secteur de la construction.
Théo Geiser, pilier de la construction, connu notamment pour avoir inauguré la Halle des maçons de Moutier-Eschert et initié le projet de la Tour de Moron, s’est éteint ce début de semaine. C’est dans les avis mortuaires de la presse locale publiés ce mercredi que l’annonce a été diffusée. Âgé de 82 ans, l’homme originaire de Perrefitte s’est longuement battu contre la maladie. Son ami et président du Conseil de fondation de la Tour de Moron, Henri Simon, se souvient de l’homme passionné qu’il était.
Henri Simon : « Il effectuait un travail sérieux et dans une bonne ambiance. »
Nombreux sont les apprentis à être passés sous son œil de formateur, mais aussi d’expert suisse pour le concours des maçons. Théo Geiser aura notamment contribué à l’harmonisation des examens de CFC au niveau romand ainsi qu’à l’édition d’un livre sur les connaissances générales de la construction.
« Il laisse son empreinte dans la formation professionnelle du secteur de la construction. »
L’autre projet associé à ce passionné n’est autre que la Tour de Moron. L’emblème situé sur les hauteurs de Valbirse est né de son imagination. «L’idée d’une tour sur le Moron, construite avec des apprentis, c’est lui qui l’a eu en 1996», confie son collaborateur Henri Simon. Depuis, l’édifice est au centre d’une enquête pénale toujours en cours en raison de l’effondrement des marches débuté en 2022. C’est le Ministère public Jura bernois-Seeland qui traite le dossier.
« Je pense que l’enquête a enlevé des années de vie à Théo »
Ce sujet, le président du conseil de fondation avoue que c’est aussi celui qui le peine le plus, «il est parti sans que l’histoire soit réglée juridiquement », termine son ami. /vfe