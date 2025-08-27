Une marche pour les trois victimes de Corcelles

Environ 70 personnes, dont de nombreux enfants, ont participé mercredi après-midi à une marche blanche en mémoire de la femme et de ses deux filles tuées par le père la semaine passée à Corcelles. Le cortège a parcouru les rues du village avant de s’arrêter devant la maison de la famille, où un lâcher de ballons a eu lieu.
Une marche blanche pour témoigner en silence. Réunis dans la cour de l’école des Safrières, à Cormondrèche, une septantaine de personnes ont souhaité honorer la mémoire de la maman et de ses deux filles tuées mardi dernier, poignardées par l’ex-mari et père des enfants. Le cortège a déambulé durant près d’une heure. Les participants ont lâché des ballons et déposé des fleurs, devant le portail de la maison où le drame s’est produit.
Cette marche est une initiative d’Audrey Belliard-Ducommun, maman d’une camarade de l’aînée des deux filles disparues. « C’est pour qu’on ne les oublie pas et pour que nos enfants puissent, de leur côté, entreprendre un deuil », explique-t-elle. L’invitation lancée la veille sur les réseaux sociaux a rencontré une vive réaction.
Audrey Belliard-Ducommun : « Des parents ont fait des messages boules de neige, j’étais contente. »
« D’où elles sont, elles nous ont vus »
Parmi les personnes présentes figuraient majoritairement des enfants et des femmes. Arrivés devant le lieu du drame, tous se sont recueillis et ont observé une minute de silence, sans qu’il ne soit nécessaire de la demander.
Aujourd’hui, le portail que franchissaient chaque matin ces trois femmes est recouvert de dessins, de fleurs et de peluches. Mercredi après-midi, de nombreuses roses blanches sont encore venues s’y ajouter.
Au moment de prendre la parole, l’organisatrice de la marche n’a pas pu retenir ses larmes. « D’où elles sont, elles nous ont vus », a déclaré Audrey Belliard-Ducommun, émue.
« On s’est tous posé la même question : comment on aurait pu éviter ça ? »
La marche s'est ensuite poursuivie jusque dans la cour de l'école.