Une marche pour les trois victimes de Corcelles

Une marche blanche pour témoigner en silence. Réunis dans la cour de l’école des Safrières, à Cormondrèche, une septantaine de personnes ont souhaité honorer la mémoire de la maman et de ses deux filles tuées mardi dernier, poignardées par l’ex-mari et père des enfants. Le cortège a déambulé durant près d’une heure. Les participants ont lâché des ballons et déposé des fleurs, devant le portail de la maison où le drame s’est produit.

Cette marche est une initiative d’Audrey Belliard-Ducommun, maman d’une camarade de l’aînée des deux filles disparues. « C’est pour qu’on ne les oublie pas et pour que nos enfants puissent, de leur côté, entreprendre un deuil », explique-t-elle. L’invitation lancée la veille sur les réseaux sociaux a rencontré une vive réaction.