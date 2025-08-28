Baisse de la natalité dans le Jura en 2024

Le canton a enregistré l’année dernière son plus faible nombre de naissances depuis 1981. Le ...
Baisse de la natalité dans le Jura en 2024

Le canton a enregistré l’année dernière son plus faible nombre de naissances depuis 1981. Le nombre total d’habitants a toutefois augmenté grâce à un solde migratoire positif. Le 31 décembre, il s’élevait à 74'840, selon les informations publiées aujourd’hui par la Statistique publique jurassienne.



Le Jura a enregistré l’année dernière son plus petit nombre de naissances depuis 1981. La Statistique publique jurassienne divulgue ces chiffres aujourd’hui. En 2024, le canton a gagné 292 habitants, soit une augmentation de 0,4%. Cet accroissement démographique est atteint grâce à un solde migratoire positif, 610 départs contre 1019 arrivées. Le solde naturel est quant à lui négatif : seulement 579 naissances ont été recensées l’année dernière, alors que le nombre de décès s’élève à 723. La population totale était de 74'840 personnes au 31 décembre dernier. /mmt


 

