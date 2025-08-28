Fermetures nocturnes de la route entre Delémont et Soyhières

Dans le cadre de la réfection du revêtement de la A18, la circulation se fera de manière alternée ...
Dans le cadre de la réfection du revêtement de la A18, la circulation se fera de manière alternée durant tout le mois de septembre de 20h à 6h du matin. Les nuits du 9 au 11 septembre, le trafic sera dévié sur une partie du tronçon.

La réfection de la route nationale A18 s'étalera sur tout le mois de septembre.

Des travaux auront lieu sur la route entre Delémont et Soyhières le mois prochain. Les véhicules circuleront de manière alternée entre 20h et 6h du matin durant tout le mois de septembre sur la route nationale A18. Les nuits du 9 au 11, le tronçon situé entre les carrefours Route de Bâle et Route de France sera complètement fermé entre 22h et 5h du matin dans le secteur de Soyhières. Une déviation sera mise en place. Ces désagréments interviennent dans le cadre de la réfection du revêtement de la A18, annonce aujourd’hui l’Office fédéral des routes. Ce dernier précise que ces interventions sont susceptibles d’être reportées en cas de mauvaises conditions météorologiques. /comm-mmt


