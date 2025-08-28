La Fête du peuple sera aussi celle de la transition

La 78e Fête du peuple jurassien sera aussi celle de la transition politique. Après le succès populaire de l'an dernier à l'occasion du cinquantenaire du plébiscite qui avait rassemblé près de 15'000 personnes en juin, la Fête du peuple se tiendra cette année du 5 au 7 septembre à dans la cour du château et en vieille ville de Delémont. À quelques mois du transfert effectif de Moutier dans le Jura, le Mouvement autonomiste jurassien tournera son message politique vers l'avenir, conformément à la modification de ses statuts adoptée en début d’été.





« Rendre cette frontière cantonale invisible »

« Notre responsabilité aujourd’hui est de faire en sorte que les intérêts fondamentaux du Jura méridional soient préservés dans le cadre bernois car cette région va perdre 7'000 habitants et sera d’autant plus minorisée au sein du Canton de Berne. Nous voulons rendre cette frontière cantonale invisible et faire entendre au peuple jurassien établi sur les deux cantons qu’il appartient toujours à une même communauté humaine », exhorte le secrétaire général du Mouvement autonomiste jurassien Pierre-André Comte.