La Fête du peuple sera aussi celle de la transition

Après le cinquantenaire du plébiscite l’an dernier, la 78e Fête du Peuple qui se tiendra à Delémont du 5 au 7 septembre sera tournée vers un nouvel avenir politique et tâchera de réunir les différentes générations.
La 78e Fête du peuple jurassien sera aussi celle de la transition politique. Après le succès populaire de l'an dernier à l'occasion du cinquantenaire du plébiscite qui avait rassemblé près de 15'000 personnes en juin, la Fête du peuple se tiendra cette année du 5 au 7 septembre à dans la cour du château et en vieille ville de Delémont. À quelques mois du transfert effectif de Moutier dans le Jura, le Mouvement autonomiste jurassien tournera son message politique vers l'avenir, conformément à la modification de ses statuts adoptée en début d’été.
« Rendre cette frontière cantonale invisible »
« Notre responsabilité aujourd’hui est de faire en sorte que les intérêts fondamentaux du Jura méridional soient préservés dans le cadre bernois car cette région va perdre 7'000 habitants et sera d’autant plus minorisée au sein du Canton de Berne. Nous voulons rendre cette frontière cantonale invisible et faire entendre au peuple jurassien établi sur les deux cantons qu’il appartient toujours à une même communauté humaine », exhorte le secrétaire général du Mouvement autonomiste jurassien Pierre-André Comte.
Pierre-André Comte : « Faire entendre au peuple jurassien établi sur les deux cantons qu'il appartient à la même communauté humaine. »
L’autre défi sera de réussir, dans la fête, la transition entre les générations, celle des « anciens » qui ont lutté pour le Jura avec une jeunesse à qui l’avenir appartient. « On veut maintenant donner une place à toute l’activité musicale de la jeunesse associée avec les aînés », glisse le président du comité d’organisation Joël Lachat en tournant le regard vers le programmateur Hakim Zitouna, déjà à la baguette lors du « cinquantième » l’année dernière.
Joël Lachat : « Une dame d'un certain âge à qui on a voulu redonner une nouvelle jeunesse. »
Concerts, spectacles, bal populaire et artistes de rue
Les festivités seront rythmées le vendredi soir par trois concerts avec le rappeur bruntrutain « Nepthune » qui anime notamment des ateliers dans les écoles, « Les Cramias » qui avaient repris « Justice » lors du vote de Moutier ou encore « Dodge Monaco » en hommage aux années Blues Brothers « qui vont faire swinguer les genoux des anciens » promet Hakim Zitouna qui conclura la soirée. Le samedi sera marqué par le retour du bal populaire avec « Los Renaldos », « les légendes jurassiennes du bal populaire » dixit Hakim Zitouna pour unir les cheveux blonds et cheveux gris.
Hakim Zitouna a tenu à faire la part belle aux artistes et groupes de la région
Des artistes de rue venant de quatre continents (Amérique du Sud, Afrique, Asie et Europe) investiront la vieille ville le dimanche avant la soirée de clôture animée par l'Orchestre jaune et l’incontournable Vincent Vallat. « La Fête du peuple est une vieille dame élégante, qui a la classe, mais qui sait aussi accueillir ses enfants, ses petits-enfants et ses parents », sourit Hakim Zitouna pour qualifier une programmation à même de rassembler. Après l’immense succès populaire rencontré l’an dernier, les organisateurs espèrent « beaucoup de monde » sans avancer de chiffres, reconnaissant une certaine « incertitude » pour cette première « post-cinquantième » et son retour à sa date traditionnelle en septembre. /jpi