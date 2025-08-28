La naissance d’une crèche approche à La Courtine

Elle est en gestation depuis de nombreuses années et elle est sur le point de voir le jour à La Courtine. Une crèche est en phase de concrétisation entre les Genevez et Lajoux. Les deux communes francs-montagnardes ont présenté leur projet à la population mardi et mercredi lors de deux séances d’information. Elles prévoient la construction d’un bâtiment aux Genevez qui disposera de vingt places pour l’accueil d’enfants, dont dix réservées à l’UAPE. « On a demandé trente places mais ce montant a été réduit. C’est une commission cantonale qui le décide », précise Anaël Lovis. La réalisation du projet repose sur un partenariat public-privé « pour des questions de finances publiques », ajoute le maire des Genevez. La démarche est gérée par une commission intercommunale dont le président est Anaël Lovis. Ce dernier a pu profiter du soutien du vice-président et maire de Lajoux François Brahier et de la secrétaire communale Anne Rebetez pour faire avancer ce dossier.
Le bâtiment sera construit puis loué aux communes. Le maire des Genevez estime à 700'000 francs le budget de fonctionnement. S’ajoute à cela un investissement d’environ 175'000 francs pour du mobilier, des jeux et des aménagements extérieurs. La concrétisation du projet est espérée pour 2027. Elle permettra l’engagement de personnel à hauteur d’environ cinq équivalents plein temps. Deux apprentis seront aussi recrutés. D’ici là, le projet passera devant la population en assemblée communale pour, notamment, ratifier une convention intercommunale, accorder un crédit d’investissement ou encore modifier les règlements d’organisation communale. /nmy