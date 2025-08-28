La naissance d’une crèche approche à La Courtine

Elle est en gestation depuis de nombreuses années et elle est sur le point de voir le jour à La Courtine. Une crèche est en phase de concrétisation entre les Genevez et Lajoux. Les deux communes francs-montagnardes ont présenté leur projet à la population mardi et mercredi lors de deux séances d’information. Elles prévoient la construction d’un bâtiment aux Genevez qui disposera de vingt places pour l’accueil d’enfants, dont dix réservées à l’UAPE. « On a demandé trente places mais ce montant a été réduit. C’est une commission cantonale qui le décide », précise Anaël Lovis. La réalisation du projet repose sur un partenariat public-privé « pour des questions de finances publiques », ajoute le maire des Genevez. La démarche est gérée par une commission intercommunale dont le président est Anaël Lovis. Ce dernier a pu profiter du soutien du vice-président et maire de Lajoux François Brahier et de la secrétaire communale Anne Rebetez pour faire avancer ce dossier.