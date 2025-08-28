La villa Beucler va faire peau neuve

C’est au tour de la villa Beucler d’entrer en travaux. Après l’inauguration du nouveau Centre de recherche et de conservation en février à Porrentruy, les collaborateurs de Jurassica ont déménagé de quelques mètres, laissant libre le musée. Le bâtiment va ainsi subir une rénovation complète et va rester fermé les deux prochaines années. La demande de permis de construire figure ce jeudi dans le journal officiel. Les 500m2 du site, au lieu des 300m2 jusqu’à présent, seront repensés et mis aux normes. Un crédit d'environ trois millions a été engagé.

C’est le dernier week-end pour profiter de la villa Beucler en l’état. Dès lundi, elle sera vidée de ses expositions permanentes et temporaires, afin de faire de la place pour le chantier, qui sera porté par la Section des bâtiments et domaines du canton du Jura. L’enveloppe externe de l’édifice ne sera pas touchée mais c’est à l’intérieur que des travaux vont être menés. Il est question d’installer un ascenseur pour rendre le musée accessible aux personnes à mobilité réduite, de remettre aux normes techniques tout le site et de relier en sous-sol la villa Beucler et le nouveau Centre de recherche et de conservation.

Un nouveau parcours muséographique

L’aspect muséographie sera quant à lui pris en charge par la Fondation Jules Thurmann, à hauteur de 750'000 francs, qui chapeaute Jurassica. Le communiqué de presse précise que le rez-de-chaussée sera destiné aux expositions temporaires et les étages supérieurs accueilleront les expositions permanentes. Le parcours mettra en valeur le patrimoine régional, l’état actuel des recherches en paléontologie, les découvertes majeures issues des fouilles de l’Autoroute A16, ainsi que des reconstitutions et des squelettes d’animaux préhistoriques, comme le célèbre allosaure « Big Al 2 », qui avait attiré de nombreux visiteurs.

Deux ans à attendre

Pendant cette fermeture qui devrait durer deux ans, Jurassica poursuivra ses activités sur ses autres sites, notamment au Jardin botanique et dans le nouveau CRC. Le communiqué de presse explique que « Jurassica Museum disposera d’une infrastructure modernisée, renforçant son rôle de pôle culturel, scientifique et touristique dans le canton du Jura ». /ncp