Le Jura s’est distingué en matière d’intégration en 2024

L’Association jurassienne d’accueil des migrants (AJAM) a tiré un bilan positif de l’intégration professionnelle de réfugiés au cours de la dernière année. Le Jura s’est hissé à la tête des cantons romands.

Le Jura est le canton romand avec le plus grand nombre de réfugiés ukrainiens intégré au marché du travail en 2024. (Photo libre de droits) Le Jura est le canton romand avec le plus grand nombre de réfugiés ukrainiens intégré au marché du travail en 2024. (Photo libre de droits)

Le Jura est à la tête des cantons romands en matière d’intégration professionnelle. L’Association jurassienne d’accueil des migrants (AJAM) a tiré un bilan très satisfaisant de l’intégration professionnelle des personnes relevant de l’asile au cours de son Assemblée générale mercredi soir. En 2024, l’intégration des bénéficiaires du statut S « dépasse les attentes fédérales », se réjouit l’AJAM dans un communiqué ce jeudi. La cohorte arrivée en 2022 a atteint un taux d’emploi de 32,9%. Le chiffre visé initial était de 24,3%. Le taux d’emploi des réfugiés et personnes admises à titre provisoire s’est fixé à 49%, soit à un point de l’objectif fixé par la Confédération de 50%. Le Jura occupe ainsi la première place des cantons romands.


Changement institutionnel et anniversaire

L’AJAM a également tiré un bilan positif de ses activités en 2024. L’année a été marquée par le 40e anniversaire de l’institution et les différents évènements qui y étaient liés. Après plus d’une année de transition à la tête de l’institution, Valérie Scherrer a pris ses fonctions en tant que directrice générale début août.

L’Assemblée générale de l’AJAM a également approuvé les comptes 2024, conformes aux prévisions budgétaires. /comm-gtr


 

