Le Jura s’est distingué en matière d’intégration en 2024

Le Jura est à la tête des cantons romands en matière d’intégration professionnelle. L’Association jurassienne d’accueil des migrants (AJAM) a tiré un bilan très satisfaisant de l’intégration professionnelle des personnes relevant de l’asile au cours de son Assemblée générale mercredi soir. En 2024, l’intégration des bénéficiaires du statut S « dépasse les attentes fédérales », se réjouit l’AJAM dans un communiqué ce jeudi. La cohorte arrivée en 2022 a atteint un taux d’emploi de 32,9%. Le chiffre visé initial était de 24,3%. Le taux d’emploi des réfugiés et personnes admises à titre provisoire s’est fixé à 49%, soit à un point de l’objectif fixé par la Confédération de 50%. Le Jura occupe ainsi la première place des cantons romands.





Changement institutionnel et anniversaire

L’AJAM a également tiré un bilan positif de ses activités en 2024. L’année a été marquée par le 40e anniversaire de l’institution et les différents évènements qui y étaient liés. Après plus d’une année de transition à la tête de l’institution, Valérie Scherrer a pris ses fonctions en tant que directrice générale début août.

L’Assemblée générale de l’AJAM a également approuvé les comptes 2024, conformes aux prévisions budgétaires. /comm-gtr