Le plan spécial des Arquebusiers a été approuvé

Une nouvelle étape a été franchie pour le futur quartier des Arquebusiers à Delémont.
Une nouvelle étape a été franchie pour le futur quartier des Arquebusiers à Delémont.

Une école principalement construite en bois doit sortir de terre aux Arquebusiers. (Illustration : Stähelin Partner Architectes SA). Une école principalement construite en bois doit sortir de terre aux Arquebusiers. (Illustration : Stähelin Partner Architectes SA).

Pas à pas le projet d’école aux Arquebusiers se concrétise. Le Conseil communal de Delémont se réjouit d’annoncer ce jeudi que le plan spécial pour l’ensemble du futur quartier a été validé par le Canton. Après des séances de conciliation, sept oppositions étaient encore pendantes, notamment sur la distance avec les riverains. Les autorités cantonales les ont rejetées, mais plusieurs étapes doivent encore être franchies.

Les opposants déboutés peuvent encore faire recours auprès du Tribunal administratif. Dans ce cas-là, les autorités delémontaines vont demander la levée de l’effet suspensif afin de pouvoir avancer dans le projet d’école en priorité, qui avait été largement soutenu par la population en 2023. Le communiqué de presse précise que la situation actuelle ne permet pas « de dispenser un enseignement dans des conditions optimales », puisque certains élèves se retrouvent dans des containers au Gros Seuc et la ville a dû louer à un privé des locaux pour y accueillir d’autres classes. Le conseiller communal en charge du département Urbanisme, Environnement et Travaux publics, Emmanuel Koller, espère pouvoir déposer le permis de construire de l’école en début d’année. /ncp


 

