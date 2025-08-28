Le syndrome REDs, quand la performance abîme le corps

Le témoignage de l’une des meilleures coureuses de la région a amené la problématique sur le devant de la scène dans le Jura : Morgane Crausaz a expliqué mi-août sur les réseaux sociaux souffrir du syndrome REDs. Ce « déficit énergétique relatif dans le sport » se traduit notamment par une maigreur importante, de l’ostéoporose et l’absence de règles chez les femmes. « Je vole, mais à quel prix », a écrit Morgane Crausaz qui ajoute : « J’ai choisi d’arrêter la compétition tant que je n’aurai pas retrouvé un corps sain ». Si hommes et femmes peuvent être touchés, le syndrome est plus difficile à détecter chez les messieurs. « C’est un petit peu plus sournois », explique le médecin du sport à Delémont Raphaël Rion. « Fracture de fatigue, baisse des performances, troubles de l’humeur » peuvent notamment alerter.