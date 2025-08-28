Les beautés insolites du Jura bernois s’exposent à Delémont

Des photos qui mettent en valeur le patrimoine bâti de la région. Le Musée Jurassien d’Art et d’Histoire accueille les photos de François Vermot à partir de samedi, jusqu’au 19 octobre. Sur le mandat de Patrimoine Grand Chasseral, ce photographe passionné d’urbanisme met en valeur le patrimoine bâti. Sous le titre « Patrimoine ? L’éloquence des murs », l’exposition invite la population à jeter un regard neuf sur sa région, explique Pierre-Yves Mœschler, historien et Président du groupe régional Grand Chasseral de Patrimoine bernois. « Très souvent quand on vit quelque part on ne voit pas la beauté immédiate de son environnement ». Ces photos, déjà exposées l’année dernière à Tramelan, ont pour vocation de questionner la population sur ce qui doit être conservé ou non et l’inciter à participer au débat public sur le patrimoine bâti.