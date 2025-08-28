Les beautés insolites du Jura bernois s’exposent à Delémont

Le Musée Jurassien d’Art et d’Histoire accueille l’exposition « Patrimoine ? L’éloquence des murs » dès samedi à Delémont. À travers des images prises dans le Jura bernois, le photographe François Vermot invite la population à redécouvrir la beauté et l’intérêt du patrimoine bâti qu’elle côtoie au quotidien.
Des photos qui mettent en valeur le patrimoine bâti de la région. Le Musée Jurassien d’Art et d’Histoire accueille les photos de François Vermot à partir de samedi, jusqu’au 19 octobre. Sur le mandat de Patrimoine Grand Chasseral, ce photographe passionné d’urbanisme met en valeur le patrimoine bâti. Sous le titre « Patrimoine ? L’éloquence des murs », l’exposition invite la population à jeter un regard neuf sur sa région, explique Pierre-Yves Mœschler, historien et Président du groupe régional Grand Chasseral de Patrimoine bernois. « Très souvent quand on vit quelque part on ne voit pas la beauté immédiate de son environnement ». Ces photos, déjà exposées l’année dernière à Tramelan, ont pour vocation de questionner la population sur ce qui doit être conservé ou non et l’inciter à participer au débat public sur le patrimoine bâti.
Pierre-Yves Mœschler : « Il faut exercer l’œil à voir la beauté ».
Passionné d’architecture et d’urbanisme, le photographe François Vermot porte un regard neuf et inattendu sur le Jura bernois. Originaire du Val-de-Travers, il connaissait peu la région avant que Patrimoine Grand Chasseral ne lui confie ce mandat. La trentaine de jours passée à arpenter la région lui ont permis de nourrir ses photos à travers ses rencontres avec la population. Pour obtenir certains angles spécifiques pour ses photos, il a dû entrer chez des inconnus. Il souligne que « c’était très très facile d’entrer en contact avec les gens ». François Vermot confie garder un souvenir ému des relations tissées au cours du projet.
François Vermot : « Les discussions avec les gens de la région ont nourri les photos ».
Le vernissage aura lieu samedi à 17h au Musée Jurassien d’Art et d’Histoire. Le dimanche 14 septembre, le public pourra assister à des visites de l’exposition commentées par le photographe François Vermot et l’historien Pierre-Yves Mœschler, en marge des Journées européennes du patrimoine. /mmt