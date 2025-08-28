Raiffeisen Jura et Jura bernois maintient le cap malgré la baisse des marges

Les Banques Raiffeisen du Jura et du Jura bernois présentent un premier semestre 2025 robuste, malgré un contexte économique exigeant. Leur bénéfice s’élève à 4 millions de francs au 30 juin, en repli de 6,2% par rapport à l’exercice précédent selon un communiqué transmis jeudi par la Fédération jurassienne des Banques Raiffeisen. Le total des bilans atteint 5,7 milliards de francs, en hausse de 1,1%.

Les opérations de bilan progressent : les créances hypothécaires augmentent de 1,7% à 4,6 milliards de francs et les dépôts de la clientèle atteignent 3,6 milliards (+1,3%). Les activités de prévoyance et de placement affichent une nette accélération, en raison de l’augmentation du nombre de mandats de gestion (+22%) et une croissance de 15% de leur volum.





Revenus contrastés

Le résultat brut des opérations d’intérêts reste stable (-0,3%) à 27,7 millions de francs, malgré la baisse des taux directeurs de la Banque nationale suisse. En revanche, les commissions et prestations de service progressent de 8,3% à 4,7 millions, grâce notamment à la croissance des activités de prévoyance. Les opérations de négoce reculent de 2,5% à 1,9 million, affectées par le ralentissement conjoncturel. Les charges d’exploitation, elles, demeurent stables à 21,2 millions de francs. Les Banques Raiffeisen du Jura et du Jura bernois comptaient 218 collaboratrices et collaborateurs fin juin, dont 16 en formation.





Jubilé et perspectives

L’année 2025 est particulière : la Fédération jurassienne des Banques Raiffeisen fête ses 100 ans, tandis que Raiffeisen Suisse célèbre ses 125 ans. Pour marquer cet anniversaire, les Banques jurassiennes ont versé 100'000 francs à l’association Juracycles, qui développe un projet de vélos en libre-service à Delémont. Pour la suite de l’année, les Banques anticipent une demande hypothécaire stable et une poursuite de la croissance des placements. Malgré les incertitudes internationales, elles se disent confiantes, même si le résultat attendu devrait rester légèrement en deçà de celui de 2024. /comm-mlm