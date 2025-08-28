Six nouveaux accords d’exécution pour le transfert de Moutier

Les gouvernements jurassien et bernois ont adopté six nouveaux accords d’exécution en vue du ...
Six nouveaux accords d’exécution pour le transfert de Moutier

Les gouvernements jurassien et bernois ont adopté six nouveaux accords d’exécution en vue du changement d’appartenance cantonale de la cité prévôtoise.

Les gouvernements jurassien et bernois ont signé de nouveaux accords d'exécution en vue du transfert de Moutier. (Photo d'archive) Les gouvernements jurassien et bernois ont signé de nouveaux accords d'exécution en vue du transfert de Moutier. (Photo d'archive)

Les mesures en lien avec le transfert de Moutier dans le Jura se poursuivent. Les gouvernements jurassien et bernois ont adopté mardi et mercredi six nouveaux accords d’exécution, indiquent les autorités dans un communiqué commun ce jeudi. Quatre entreront en vigueur le 1er octobre prochain et deux le 1er janvier 2026.

Le premier texte clarifie le transfert des routes cantonales sur le territoire de Moutier, ainsi que la règlementation du service hivernal. Le deuxième précise les modalités du transfert des immeubles bernois. Le troisième document concerne la cession au canton du Jura des biens archéologiques découverts sur le territoire de Moutier et l’intégration des monuments historiques aux inventaires jurassiens. Le quatrième accord concerne le transfert des registres de l’état civil, le cinquième la reconnaissance par le Jura des décisions d’octroi de concessions de forces hydrauliques et d’eau d’usage par le canton de Berne. Enfin, le sixième texte règle la transmission des archives cantonales bernoises en lien avec la commune de Moutier.

Les gouvernements précisent que d’autres accords d’exécution seront encore adoptés dans les mois à venir. /comm-gtr


 

Fait partie du dossier «Transfert de Moutier»

Rubriques du dossier
Un guide pour accompagner les Prévôtois dans le Jura

Un guide pour accompagner les Prévôtois dans le Jura

Un guide pour aider la population étrangère de Moutier à voter

Un guide pour aider la population étrangère de Moutier à voter

Le Jura compensera le désengagement bernois dans la culture prévôtoise

Le Jura compensera le désengagement bernois dans la culture prévôtoise

Le Jura se donne 20 ans pour compenser la dérogation au frein à l’endettement

Le Jura se donne 20 ans pour compenser la dérogation au frein à l’endettement

Actualités suivantes

« En boîte » : Les 50 ans de la Jeune chambre internationale de Porrentruy

« En boîte » : Les 50 ans de la Jeune chambre internationale de Porrentruy

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 08:30

La naissance d’une crèche approche à La Courtine

La naissance d’une crèche approche à La Courtine

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 08:18

L'imposant parc solaire de 10'000 panneaux se dévoile à St-Brais

L'imposant parc solaire de 10'000 panneaux se dévoile à St-Brais

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 09:33

Delémont marée basse entre dans sa toute dernière étape

Delémont marée basse entre dans sa toute dernière étape

Région    Actualisé le 27.08.2025 - 16:58

Articles les plus lus

Delémont marée basse entre dans sa toute dernière étape

Delémont marée basse entre dans sa toute dernière étape

Région    Actualisé le 27.08.2025 - 16:58

La naissance d’une crèche approche à La Courtine

La naissance d’une crèche approche à La Courtine

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 08:18

Une marche pour les trois victimes de Corcelles

Une marche pour les trois victimes de Corcelles

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 09:08

L'imposant parc solaire de 10'000 panneaux se dévoile à St-Brais

L'imposant parc solaire de 10'000 panneaux se dévoile à St-Brais

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 09:33

Théo Geiser, père de la Tour de Moron, s’en est allé

Théo Geiser, père de la Tour de Moron, s’en est allé

Région    Actualisé le 27.08.2025 - 16:00

Delémont marée basse entre dans sa toute dernière étape

Delémont marée basse entre dans sa toute dernière étape

Région    Actualisé le 27.08.2025 - 16:58

Une marche pour les trois victimes de Corcelles

Une marche pour les trois victimes de Corcelles

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 09:08

L'imposant parc solaire de 10'000 panneaux se dévoile à St-Brais

L'imposant parc solaire de 10'000 panneaux se dévoile à St-Brais

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 09:33