Six nouveaux accords d’exécution pour le transfert de Moutier

Les mesures en lien avec le transfert de Moutier dans le Jura se poursuivent. Les gouvernements jurassien et bernois ont adopté mardi et mercredi six nouveaux accords d’exécution, indiquent les autorités dans un communiqué commun ce jeudi. Quatre entreront en vigueur le 1er octobre prochain et deux le 1er janvier 2026.

Le premier texte clarifie le transfert des routes cantonales sur le territoire de Moutier, ainsi que la règlementation du service hivernal. Le deuxième précise les modalités du transfert des immeubles bernois. Le troisième document concerne la cession au canton du Jura des biens archéologiques découverts sur le territoire de Moutier et l’intégration des monuments historiques aux inventaires jurassiens. Le quatrième accord concerne le transfert des registres de l’état civil, le cinquième la reconnaissance par le Jura des décisions d’octroi de concessions de forces hydrauliques et d’eau d’usage par le canton de Berne. Enfin, le sixième texte règle la transmission des archives cantonales bernoises en lien avec la commune de Moutier.

Les gouvernements précisent que d’autres accords d’exécution seront encore adoptés dans les mois à venir. /comm-gtr