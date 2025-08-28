Treize rendez-vous autour de l’architecture dans le Jura

Le canton vivra au rythme des Journées européennes du patrimoine avec treize visites et animations prévues les 13 et 14 septembre prochains.

Une visite du quartier ferroviaire à Delémont sera proposée lors des Journées européennes du patrimoine. (Photo : archives) Une visite du quartier ferroviaire à Delémont sera proposée lors des Journées européennes du patrimoine. (Photo : archives)

 

Les Journées européennes du patrimoine reviennent les 13 et 14 septembre dans le canton du Jura. Treize rendez-vous sont proposés cette année sous le thème « Histoires d’architectures ». À Delémont, un hommage sera rendu à l’architecte jurassien Vincent Mangeat, disparu cette année, avec une visite guidée du bâtiment de la Division artisanale du CEJEF par son ancien associé, Pierre Wahlen. Les portails de l’A16 seront également présentés sur le site de la Verrerie à Choindez par leurs concepteurs, Renato Salvi et Thierry Beuchat. Une visite du quartier ferroviaire pour les 150 ans de la gare de Delémont sera proposée par le Service du patrimoine CFF et les guides de Delémont.

 

Rénovation à l’honneur

En Ajoie, le bureau Burri et Partenaires présentera le projet « kult » de transformation de l’ancienne usine de pierre fines à Vendlincourt et l’extension de l’EMS Les Cerisiers à Miserez. Des visites de l’église Saint-Michel seront également proposées. À Bonfol, l’architecte Cyril Kamber fera découvrir une autre rénovation emblématique.

Le Musée rural jurassien Les Genevez présentera l’histoire de son bâtiment et les défis liés à sa conservation. L’Office de la culture fera découvrir les caves du château de Porrentruy, ainsi que le patrimoine scolaire de la ville à travers des balades guidées.

Le programme complet et les informations pratiques liées à ces Journées européennes du patrimoine sont disponibles sur le site du Canton. /comm-gtr

 


