Une addiction qui coûte cher

Un trentenaire a été reconnu coupable ce jeudi d’abus de confiance qualifié alors qu’il était ...
Une addiction qui coûte cher

Un trentenaire a été reconnu coupable ce jeudi d’abus de confiance qualifié alors qu’il était le curateur de la plaignante.

La réputation du prévenu a joué en sa faveur. (Photo : archives). La réputation du prévenu a joué en sa faveur. (Photo : archives).

Les paris sportifs ont fait plonger un trentenaire. Il a été reconnu coupable jeudi d’abus de confiance qualifié par le Tribunal pénal de première instance à Porrentruy. Le juge l’a condamné à 180 jours amende avec sursis à 50 francs. L’homme était le curateur de sa grand-tante et en a profité pour soustraire environ 100'000 francs de son compte en banque. Ces sommes lui servaient à assouvir son addiction entre 2021 et 2023. Ce n’est qu’après dénonciation au Ministère public, qu’il a réalisé ses torts et les montants dérobés. C’était un « électrochoc », comme il l’a indiqué devant le juge. Depuis, sans attendre la décision de la justice, il a déjà remboursé plus de la moitié. Le Vadais a aussi commencé une thérapie. Son salaire est versé sur le compte de son épouse et il n’a plus de comptes en banque personnels. Des garde-fous qui ont confirmé au juge que ce père de famille souhaite s’en sortir.

Quant à la somme restante, l’APEA (Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte), qui avait nommé le prévenu en tant que curateur, estime ce montant à 44'000 francs, ce qui correspond aux retraits d’argent sans justificatifs. Le juge a suivi l’avis de l’avocat de la défense pour qui le remboursement doit être ramené à 20'000 francs, puisque certains retraits ne sont pas clairement identifiés comme problématiques. Les différentes parties peuvent faire appel de ce jugement. /ncp


 

