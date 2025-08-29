« Chaud Devant » : Stefano Di Giacomo

Les « panzerottis » sont de petits chaussons issus de la tradition culinaire des Pouilles ...
Les « panzerottis » sont de petits chaussons issus de la tradition culinaire des Pouilles. Une sorte de petite pizza calzone qui se plonge dans la friteuse au lieu d’être dorée au four. Stefano Di Giacomo nous en dévoile quelques secrets.

Dans sa cuisine, Stefano Di Giacomo réalise environs 70 panzerottis par jour…

Nous dégustons une spécialité dans un petit bistrot typiquement italien, SottoCasa, qui se trouve en vieille ville à Delémont. Stefano Di Giacomo nous propose une spécialité du sud de son pays, des panzerottis, sorte de chaussons avec de la pâte à pizza.

Une bouchée de ces bouchées nous amène un peu de soleil, un bon moyen de prolonger la période estivale. La recette paraît simple, mais elle se réalise selon les traditions avec de la pâte maison. Stefano Di Giacomo peut la faire les yeux fermés.

Stefano Di Giacomo : « Je suis né dans une famille de restaurateurs, et c’est mon métier depuis mes 15 ans. »

Ecouter le son

À souligner que SottoCasa, petit établissement en vieille ville delémontaine, vient de recevoir une distinction d’excellence italienne pour son respect des traditions culinaires. /jmp

Les Panzerottis prennent leur bain dans la friteuse.

Stefano Di Giacomo prépare plusieurs spécialités italiennes dans sa cuisine.


 

