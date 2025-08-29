« Chaud Devant » : Stefano Di Giacomo

Nous dégustons une spécialité dans un petit bistrot typiquement italien, SottoCasa, qui se trouve en vieille ville à Delémont. Stefano Di Giacomo nous propose une spécialité du sud de son pays, des panzerottis, sorte de chaussons avec de la pâte à pizza.

Une bouchée de ces bouchées nous amène un peu de soleil, un bon moyen de prolonger la période estivale. La recette paraît simple, mais elle se réalise selon les traditions avec de la pâte maison. Stefano Di Giacomo peut la faire les yeux fermés.