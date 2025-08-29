Grandval : un mineur reconnaît trois incendies

Trois feux avaient touché deux bâtiments de Grandval entre décembre 2024 et août 2025. Un mineur ...
Grandval : un mineur reconnaît trois incendies

Trois feux avaient touché deux bâtiments de Grandval entre décembre 2024 et août 2025. Un mineur a été identifié, entendu et a reconnu les faits. Il devra répondre de ses actes devant la justice.

L'auteur présumé de trois incendies reconnaît trois incendies survenus à Granval. (Photo libre de droits : illustration.) L'auteur présumé de trois incendies reconnaît trois incendies survenus à Granval. (Photo libre de droits : illustration.)

L’auteur présumé des trois incendies survenus à Grandval a pu être identifié. Il s’agit d’un mineur domicilié dans le canton de Berne, qui a reconnu les faits lors de son audition. Il devra répondre de ses actes devant le Ministère public des mineurs, selon un communiqué transmis vendredi par la Police cantonale bernoise.

Le premier incendie avait éclaté le 4 décembre 2024 dans un grenier de la rue de la Gaillarde. Le feu avait causé d’importants dégâts et rendu le bâtiment inhabitable. Faute d’éléments probants, l’enquête ouverte à l’époque avait été close en mai 2025.

Deux autres départs de feu se sont ensuite déclarés en août 2025 dans un ancien établissement de restauration de la Grand-Rue. Le premier, le 1er août au soir, avait pu être rapidement maîtrisé par les pompiers du Cornet et de Tramelan. Le second, le 20 août dans l’après-midi, avait nécessité une mobilisation plus large incluant aussi les sapeurs-pompiers de Montoz et de Bienne. Aucun blessé n’a été signalé, même si une ambulance avait été dépêchée sur place par précaution.

Les investigations ont permis de relier ces trois sinistres au même auteur. Le mineur devra désormais répondre pénalement de ses actes devant la justice spécialisée. /comm-mlm


 

Actualités suivantes

Un motard perd la vie à Tramelan

Un motard perd la vie à Tramelan

Région    Actualisé le 29.08.2025 - 18:20

La SEG annonce une nouvelle baisse de 2% du prix de l’électricité en 2026

La SEG annonce une nouvelle baisse de 2% du prix de l’électricité en 2026

Région    Actualisé le 29.08.2025 - 15:58

Pierre-André Comte raconte « son » Roland Béguelin dans un livre

Pierre-André Comte raconte « son » Roland Béguelin dans un livre

Région    Actualisé le 29.08.2025 - 17:09

Une personne reconnaît des irrégularités dans la liste de Martial Courtet

Une personne reconnaît des irrégularités dans la liste de Martial Courtet

Région    Actualisé le 29.08.2025 - 17:18

Articles les plus lus

Un enfant heurté par une voiture à Delémont

Un enfant heurté par une voiture à Delémont

Région    Actualisé le 29.08.2025 - 11:44

« Chaud Devant » : Stefano Di Giacomo

« Chaud Devant » : Stefano Di Giacomo

Région    Actualisé le 29.08.2025 - 12:00

MEDIQO a déballé ses cartons au Noirmont

MEDIQO a déballé ses cartons au Noirmont

Région    Actualisé le 29.08.2025 - 15:12

L’UPJ élargit son panel de cours et d’activités pour le prochain semestre

L’UPJ élargit son panel de cours et d’activités pour le prochain semestre

Région    Actualisé le 29.08.2025 - 17:42