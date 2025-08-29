Grandval : un mineur reconnaît trois incendies

L’auteur présumé des trois incendies survenus à Grandval a pu être identifié. Il s’agit d’un mineur domicilié dans le canton de Berne, qui a reconnu les faits lors de son audition. Il devra répondre de ses actes devant le Ministère public des mineurs, selon un communiqué transmis vendredi par la Police cantonale bernoise.

Le premier incendie avait éclaté le 4 décembre 2024 dans un grenier de la rue de la Gaillarde. Le feu avait causé d’importants dégâts et rendu le bâtiment inhabitable. Faute d’éléments probants, l’enquête ouverte à l’époque avait été close en mai 2025.

Deux autres départs de feu se sont ensuite déclarés en août 2025 dans un ancien établissement de restauration de la Grand-Rue. Le premier, le 1er août au soir, avait pu être rapidement maîtrisé par les pompiers du Cornet et de Tramelan. Le second, le 20 août dans l’après-midi, avait nécessité une mobilisation plus large incluant aussi les sapeurs-pompiers de Montoz et de Bienne. Aucun blessé n’a été signalé, même si une ambulance avait été dépêchée sur place par précaution.

Les investigations ont permis de relier ces trois sinistres au même auteur. Le mineur devra désormais répondre pénalement de ses actes devant la justice spécialisée. /comm-mlm