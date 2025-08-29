L’UPJ élargit son panel de cours et d’activités pour le prochain semestre

L’Université populaire jurassienne a dévoilé ce vendredi les plus de 500 cours et conférences qui seront proposés à la population dans son programme automne-hiver.
Un nouveau souffle dans le programme de l’Université populaire jurassienne. L’UPJ a présenté ce vendredi ses activités pour le prochain semestre. Plus de 500 cours et conférences sont proposés à la population depuis cet automne. Le programme de l’institution est légèrement plus riche que le précédent avec l’apparition de nouvelles activités.
Le panel a également été élargi avec l’apparition de certaines activités dans les domaines de la gastronomie, la créativité ou la santé et le bien-être. Les responsables espèrent notamment attirer les jeunes adultes qui participent minoritairement aux cours. Une partie de ces nouveautés ont été apportées par Noémie Richard. Cette historienne de l’art est la nouvelle coordinatrice de l’UPJ depuis le mois de janvier. Une addition d’activités qui peut s’expliquer par « la réunification de l’Université populaire jurassienne qui offre une meilleure coordination et une émulation entre les responsables de régions et les responsables locales ». La Jurassienne a également apporté sa patte personnelle au programme « surtout dans les cours de créativité et de questions liées à la santé mentale ». Cela se traduit, par exemple, dans le programme par un cycle « Dire NON au harcèlement ».
Noémie Richard : « L’Université populaire jurassienne veut être proche des gens. »
Un « coup de boost » pour les cours de langues
Le programme automne-hiver de l’Université populaire jurassienne met également l’accent sur les cours de langues. Il propose l’enseignement de neuf parlers étrangers. Ces cours sont proposés avec une baisse de tarif. L’objectif est de « donner la possibilité de suivre des cours en présentiel et de revaloriser ces derniers ».
Le programme de l’Université populaire jurassienne est à retrouver sur le site internet de l’institution. /fwo