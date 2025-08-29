L’UPJ élargit son panel de cours et d’activités pour le prochain semestre

Un nouveau souffle dans le programme de l’Université populaire jurassienne. L’UPJ a présenté ce vendredi ses activités pour le prochain semestre. Plus de 500 cours et conférences sont proposés à la population depuis cet automne. Le programme de l’institution est légèrement plus riche que le précédent avec l’apparition de nouvelles activités.

Le panel a également été élargi avec l’apparition de certaines activités dans les domaines de la gastronomie, la créativité ou la santé et le bien-être. Les responsables espèrent notamment attirer les jeunes adultes qui participent minoritairement aux cours. Une partie de ces nouveautés ont été apportées par Noémie Richard. Cette historienne de l’art est la nouvelle coordinatrice de l’UPJ depuis le mois de janvier. Une addition d’activités qui peut s’expliquer par « la réunification de l’Université populaire jurassienne qui offre une meilleure coordination et une émulation entre les responsables de régions et les responsables locales ». La Jurassienne a également apporté sa patte personnelle au programme « surtout dans les cours de créativité et de questions liées à la santé mentale ». Cela se traduit, par exemple, dans le programme par un cycle « Dire NON au harcèlement ».