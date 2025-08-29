« L’autre revue de presse » : du monde sur la liste !

Jérôme Mouttet a traité l’actu de la semaine à sa manière.
« L’autre revue de presse » : du monde sur la liste !

Jérôme Mouttet a traité l’actu de la semaine à sa manière.

Jérôme Mouttet était dans « La Matinale » ce vendredi pour sa chronique « L'autre revue de presse ». Jérôme Mouttet était dans « La Matinale » ce vendredi pour sa chronique « L'autre revue de presse ».

Ce vendredi dans « La Matinale », Jérôme Mouttet a imité, entre autres, Donald Trump, Christian Constantin et Philippe Revaz.

Ecouter le son


Actualisé le

 

Actualités suivantes

« Le monde en cause » : des terres rares revendiquées par le Brésil

« Le monde en cause » : des terres rares revendiquées par le Brésil

Région    Actualisé le 29.08.2025 - 10:29

Le Gouvernement reprend l’audit pour expliquer des départs

Le Gouvernement reprend l’audit pour expliquer des départs

Région    Actualisé le 29.08.2025 - 10:39

Péréquation : pas d’inégalité dans le dossier Moutier

Péréquation : pas d’inégalité dans le dossier Moutier

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 18:35

Baisse de la natalité dans le Jura en 2024

Baisse de la natalité dans le Jura en 2024

Région    Actualisé le 29.08.2025 - 04:42

Articles les plus lus

Péréquation : pas d’inégalité dans le dossier Moutier

Péréquation : pas d’inégalité dans le dossier Moutier

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 18:35

Une addiction qui coûte cher

Une addiction qui coûte cher

Région    Actualisé le 29.08.2025 - 04:33

Baisse de la natalité dans le Jura en 2024

Baisse de la natalité dans le Jura en 2024

Région    Actualisé le 29.08.2025 - 04:42

Le Gouvernement reprend l’audit pour expliquer des départs

Le Gouvernement reprend l’audit pour expliquer des départs

Région    Actualisé le 29.08.2025 - 10:39

Les beautés insolites du Jura bernois s’exposent à Delémont

Les beautés insolites du Jura bernois s’exposent à Delémont

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 16:27

Péréquation : pas d’inégalité dans le dossier Moutier

Péréquation : pas d’inégalité dans le dossier Moutier

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 18:35

Une addiction qui coûte cher

Une addiction qui coûte cher

Région    Actualisé le 29.08.2025 - 04:33

Baisse de la natalité dans le Jura en 2024

Baisse de la natalité dans le Jura en 2024

Région    Actualisé le 29.08.2025 - 04:42

La villa Beucler va faire peau neuve

La villa Beucler va faire peau neuve

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 15:19

Les beautés insolites du Jura bernois s’exposent à Delémont

Les beautés insolites du Jura bernois s’exposent à Delémont

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 16:27

Une addiction qui coûte cher

Une addiction qui coûte cher

Région    Actualisé le 29.08.2025 - 04:33

La Fête du peuple sera aussi celle de la transition

La Fête du peuple sera aussi celle de la transition

Région    Actualisé le 29.08.2025 - 04:37