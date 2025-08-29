La SEG annonce une nouvelle baisse de 2% du prix de l’électricité en 2026

Les fortes précipitations de 2024 ont de bonnes retombées sur les client de la Société des Forces électriques de la Goule (SEG) : ils paieront moins pour leur électricité en 2026. À partir du 1er janvier, la facture d’un ménage de référence – un appartement de cinq pièces équipé d’appareils électriques modernes – baissera d’environ 25 francs par an, soit 2%, selon un communiqué transmis vendredi par la SEG.

Cette diminution résulte principalement d’une baisse des coûts de production. La SEG fournit son énergie en grande partie grâce à ses propres centrales hydrauliques et complète ses besoins au sein du groupe BKW. Les précipitations abondantes de l’an dernier ont permis d’augmenter la production d’électricité et de réduire le coût du kilowattheure.





Réseau stable mais sous pression

Le tarif d’utilisation du réseau reste stable en 2026. Mais la SEG souligne que la transition énergétique continue de générer des charges importantes, notamment l’installation de nouveaux compteurs et le raccordement croissant d’installations photovoltaïques. En 2024, ces derniers se sont élevés à 4 millions de francs.

Dès la fin de l’année, une nouvelle génération de compteurs électriques sera déployée.

Les coûts de mesure, désormais séparés du tarif d’utilisation du réseau conformément à la loi, seront présentés comme un élément distinct sur la facture. Cette adaptation n’aura toutefois pas d’effet sur le prix payé par la majorité des consommateurs.





Contexte régional et national

La SEG rappelle que d’autres facteurs externes influencent la facture, comme les décisions de Swissgrid au niveau national ou encore l’entrée en vigueur de la loi cantonale jurassienne sur l’approvisionnement en électricité (LAEl) et de nouveaux règlements communaux dès 2026.

Des informations supplémentaires sur les prix 2026 sont disponibles sur le site de la Goule et les détails concernant les labels « naturemade » sont disponibles sur www.naturemade.ch. /comm-mlm