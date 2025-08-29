Le Gouvernement reprend l’audit pour expliquer des départs

Une semaine après les révélations du rapport de l’audit sur le DFCS, le Gouvernement jurassien apporte des éléments de réponse à la question écrite de Pauline Godat. L’élue verte s’inquiétait des nombreux départs au sein du Département de la formation, de la culture et des sports. Un texte qui avait débouché au printemps sur une enquête de la rédaction de RFJ dont les conclusions ont amené l’exécutif et le ministre à demander un audit sur le fonctionnement du DFCS. Dans sa réponse, le Gouvernement reprend les propos de ce rapport qui « fait état de problèmes importants, d’un climat de peur, et d’un management inadéquat du Département ». Cette situation a pu conduire certains chefs du SFP (Service de la formation post-obligatoire) à renoncer à leur fonction. La réponse relève toutefois que les collaborateurs sur le départ n’ont pas l’obligation de motiver leur décision et que la Loi sur le personnel de l’Etat ne permet pas de divulguer des informations personnelles concernant les collaborateurs. /comm-ncp