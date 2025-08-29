MEDIQO a déballé ses cartons au Noirmont

MEDIQO prend ses quartiers au Noirmont. L’antenne franc-montagnarde de la structure de médecine générale a quitté son site de Saignelégier qu’elle occupait depuis plus d’un an pour s’installer à la rue des Perrières 1, dans les anciens locaux des services sociaux et des soins à domicile. Deux médecins généralistes y reçoivent des patients depuis lundi, alors que le bâtiment sera à découvrir ce samedi de 9h à 16h à l’occasion d’une journée portes ouvertes.





De la médecine générale mais aussi de nouvelles prestations

Avec l’arrivée d’un second médecin, l’ancien emplacement était devenu trop petit et il était nécessaire de déménager. La directrice médicale de MEDIQO est heureuse de disposer « de locaux qui sont plus modernes, plus spacieux et plus adaptés aux besoins de notre pratique de médecine générale. »