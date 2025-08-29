Pierre-André Comte raconte « son » Roland Béguelin dans un livre

L’actuel secrétaire général du Mouvement autonomiste jurassien (MAJ) publie un ouvrage intitulé « Roland Béguelin, Père de la Patrie, maître bienveillant » consacré au secrétaire général du Rassemblement jurassien (RJ), décédé en 1993.
Pierre-André Comte livre son regard sur Roland Béguelin dans un livre. Le secrétaire général du Mouvement autonomiste jurassien (MAJ) consacre un ouvrage à l’homme décédé en 1993 et qui a incarné la lutte des Jurassiens pour leur indépendance cantonale. Le livre « Roland Béguelin, Père de la Patrie, maître bienveillant » est paru aux éditions D+P. « Le livre ne prétend pas être un livre d’histoire ni une biographie au sens classique », selon Pierre-André Comte qui a voulu, avant tout, livrer « un témoignage personnel » issu de ses expériences avec celui qui a été secrétaire général du Rassemblement jurassien (RJ) et à qui il a succédé. L’ancien maire de Vellerat a ainsi cherché à « saisir l’homme derrière la figure publique ». Le livre révèle « un visage souvent méconnu » de Roland Béguelin avec, notamment, « ses gestes simples, ses paroles attentives, sa fermeté tranquille, sa capacité à écouter et à encourager ». L’ouvrage compte 125 pages et est divisé en une quinzaine de courts récits. Pierre-André Comte indique que Roland Béguelin était « quelqu’un de très humain, de très humaniste et n’était pas celui qu’on a souvent dépeint comme quelqu’un de hautain et de distant ». « C’était un homme qui savait jouir des bienfaits de la vie, qui était un épicurien discret, qui aimait rire, qui aimait témoigner de son attachement à ses proches, à sa femme », souligne le secrétaire général du Mouvement autonomiste jurassien.
Pierre-André Comte : « Roland Béguelin était quelqu’un de très chaleureux à côtoyer. »
Dans son livre, Pierre-André Comte raconte également quelques anecdotes personnelles vécues en compagnie de Roland Béguelin. Il évoque ainsi un déplacement au motocross d’Ederswiler en 1985, alors qu’il était question d’échanger la commune germanophone avec celle de Vellerat qui cherchait à rejoindre le canton du Jura. Pierre-André Comte relate aussi la manière dont Roland Béguelin avait accueilli - et copieusement corrigé - son premier texte destiné à être publié dans « Le Jura Libre ». De même, il raconte sa première rencontre avec celui qui était le secrétaire général du Rassemblement jurassien. C’était en 1979 et Pierre-André Comte était alors secrétaire communal de Vellerat et Roland Béguelin lui avait immédiatement demandé s’il songeait à devenir maire de la commune… « Il avait tout de suite compris l’intérêt que la revendication de Vellerat avait pour le Rassemblement jurassien (…) qui devait être aussi un levier pour continuer le combat dans le Jura méridional », relève Pierre-André Comte.
Pierre-André Comte : « À l’époque, quand on rencontre Roland Béguelin, c’est comme si on rencontrait le bon Dieu. »
Le livre de Pierre-André Comte, « Roland Béguelin, Père de la Patrie, maître bienveillant », sera disponible lors de la prochaine Fête du peuple jurassien, du 5 au 7 septembre. Il est d’ores et déjà en vente à la librairie Page d’Encre, à Delémont. /comm-fco