Pierre-André Comte raconte « son » Roland Béguelin dans un livre

Pierre-André Comte livre son regard sur Roland Béguelin dans un livre. Le secrétaire général du Mouvement autonomiste jurassien (MAJ) consacre un ouvrage à l’homme décédé en 1993 et qui a incarné la lutte des Jurassiens pour leur indépendance cantonale. Le livre « Roland Béguelin, Père de la Patrie, maître bienveillant » est paru aux éditions D+P. « Le livre ne prétend pas être un livre d’histoire ni une biographie au sens classique », selon Pierre-André Comte qui a voulu, avant tout, livrer « un témoignage personnel » issu de ses expériences avec celui qui a été secrétaire général du Rassemblement jurassien (RJ) et à qui il a succédé. L’ancien maire de Vellerat a ainsi cherché à « saisir l’homme derrière la figure publique ». Le livre révèle « un visage souvent méconnu » de Roland Béguelin avec, notamment, « ses gestes simples, ses paroles attentives, sa fermeté tranquille, sa capacité à écouter et à encourager ». L’ouvrage compte 125 pages et est divisé en une quinzaine de courts récits. Pierre-André Comte indique que Roland Béguelin était « quelqu’un de très humain, de très humaniste et n’était pas celui qu’on a souvent dépeint comme quelqu’un de hautain et de distant ». « C’était un homme qui savait jouir des bienfaits de la vie, qui était un épicurien discret, qui aimait rire, qui aimait témoigner de son attachement à ses proches, à sa femme », souligne le secrétaire général du Mouvement autonomiste jurassien.