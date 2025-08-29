Un enfant heurté par une voiture à Delémont

Un écolier a été heurté par une voiture. L’accident est survenu jeudi après-midi vers 13h30 à Delémont, selon nos informations confirmées par la police cantonale. L’enfant sortait d’un bus des transports publics qui stationnait en bord de route à un arrêt aux portes de la vieille ville. Le jeune piéton a souhaité traverser la chaussée à l’avant du bus et a été touché par une voiture qui dépassait le véhicule. L’enfant a été pris en charge par le service ambulancier de l’Hôpital du Jura. Selon nos informations, la victime se porte bien. /ncp