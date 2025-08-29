Un motard perd la vie à Tramelan

Une collision frontale s’est produite entre une voiture et une moto vendredi matin à Tramelan ...
Une collision frontale s’est produite entre une voiture et une moto vendredi matin à Tramelan, indique la Police cantonale bernoise. Le motard, un Fribourgeois de 52 ans a succombé à ses blessures sur les lieux de l’accident.

Un grave accident de la route s’est produit vendredi matin à la Grand-Rue à Tramelan. (Photo : illustration.) Un grave accident de la route s’est produit vendredi matin à la Grand-Rue à Tramelan. (Photo : illustration.)

Une grave collision frontale est survenue entre une moto et une voiture ce vendredi à Tramelan. Selon la Police cantonale bernoise, informée de l’accident vers 10h15, le motard circulait sur la Grand-Rue en direction de Tavannes avant de se déporter sur la voie opposée, pour des raisons qui restent encore à déterminer. L’homme de 52 ans est alors entré en collision frontale avec le véhicule qui circulait en sens inverse.

Le motard, domicilié dans le canton de Fribourg, a succombé à ses blessures sur place, malgré les mesures de sauvetage entreprises par des tiers. La route a été bouclée durant plusieurs heures en raison de l’intervention des secours et de la police. Une équipe d’ambulanciers, un hélicoptère de la Rega, des spécialistes de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne, et le Care Team du canton de Berne ont été mobilisés sur les lieux. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances de l’accident. /comm-mlm


 

