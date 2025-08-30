« Tenir toute la nuit permet de faire des rencontres »

Moutier vibre pour sa 28e braderie ce week-end. La fête s’est ouverte vendredi soir. Les visiteurs étaient au rendez-vous. Quelque 5600 entrées ont été enregistrées durant la première soirée ce qui réjouissait les organisateurs. Samedi matin vers 9h, alors que les stands rouvraient, les derniers fêtards étaient encore accoudés au bar, comme Didier : « On a commencé vers 19h et on est toujours là, 14 heures plus tard ! » Le manque de sommeil et la consommation de l’alcool avaient tendance à délier les langues à l’heure où le soleil commençait à éclairer la vieille ville de Moutier. « Tenir toute la nuit est un challenge, on aime bien repousser les limites. » Alessio, lui, avait une excuse toute trouvée : « J’ai raté le dernier Noctambus ! » Gageons qu’ils seront encore quelques-uns à jouer les prolongations dimanche…
« Certains trouveront ça exagéré. »
Derrière le bar, une figure bien connue de la Prévôté, Marc Tobler, tenait le coup malgré les heures de travail au stand de la société de tir au Petit-Calibre Moutier-Ville : « Je suis là depuis 18h, j’attends la relève pour aller au lit. C’était une bonne première soirée, bien sympathique. »
La braderie prévôtoise se poursuit jusqu’à dimanche soir, d’ici là, Bastian Bakker sera en concert samedi soir. /rce