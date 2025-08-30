« Tenir toute la nuit permet de faire des rencontres »

Derrière le bar, une figure bien connue de la Prévôté, Marc Tobler, tenait le coup malgré les heures de travail au stand de la société de tir au Petit-Calibre Moutier-Ville : « Je suis là depuis 18h, j’attends la relève pour aller au lit. C’était une bonne première soirée, bien sympathique. »

La braderie prévôtoise se poursuit jusqu’à dimanche soir, d’ici là, Bastian Bakker sera en concert samedi soir. /rce