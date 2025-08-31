Accident de la route mortel à Roches

Une personne a perdu la vie samedi suite à une sortie de route alors qu’elle se rendait aux ...
Accident de la route mortel à Roches

Une personne a perdu la vie samedi suite à une sortie de route alors qu’elle se rendait aux Hautes Roches. Le conducteur a succombé à ses blessures après avoir été héliporté vers un hôpital.

Une enquête doit encore déterminer les causes de l'accident. (Photo d'illustration) Une enquête doit encore déterminer les causes de l'accident. (Photo d'illustration)

Samedi, peu après 8h35, un homme circulait au volant d’une voiture avec remorque, en provenance de Roches et en direction des Hautes Roches. Le véhicule a quitté la chaussée pour des raisons encore à déterminer et a terminé sa course une centaine de mètres en contrebas, a indiqué samedi soir la Police cantonale bernoise. Le conducteur grièvement blessé a été retrouvé à l’extérieur de son véhicule. Il a été héliporté dans un état critique vers un hôpital, où il est décédé samedi après-midi. Des indices concernant l’identité du défunt ont été recueillis, mais son identification formelle n’a pas encore eu lieu. Une enquête a été ouverte, sous la direction du Ministère public du Jura bernois, afin de déterminer les causes et les circonstances exactes de l’accident. /rce-comm


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Dritchino ouvrira sa scène à Massar Dieng

Dritchino ouvrira sa scène à Massar Dieng

Région    Actualisé le 31.08.2025 - 10:00

« Tenir toute la nuit permet de faire des rencontres »

« Tenir toute la nuit permet de faire des rencontres »

Région    Actualisé le 30.08.2025 - 15:52

Grandval : un mineur reconnaît trois incendies

Grandval : un mineur reconnaît trois incendies

Région    Actualisé le 29.08.2025 - 18:39

Un motard perd la vie à Tramelan

Un motard perd la vie à Tramelan

Région    Actualisé le 29.08.2025 - 18:20

Articles les plus lus

La SEG annonce une nouvelle baisse de 2% du prix de l’électricité en 2026

La SEG annonce une nouvelle baisse de 2% du prix de l’électricité en 2026

Région    Actualisé le 29.08.2025 - 15:58

Un motard perd la vie à Tramelan

Un motard perd la vie à Tramelan

Région    Actualisé le 29.08.2025 - 18:20

Grandval : un mineur reconnaît trois incendies

Grandval : un mineur reconnaît trois incendies

Région    Actualisé le 29.08.2025 - 18:39

« Tenir toute la nuit permet de faire des rencontres »

« Tenir toute la nuit permet de faire des rencontres »

Région    Actualisé le 30.08.2025 - 15:52

La SEG annonce une nouvelle baisse de 2% du prix de l’électricité en 2026

La SEG annonce une nouvelle baisse de 2% du prix de l’électricité en 2026

Région    Actualisé le 29.08.2025 - 15:58

Pierre-André Comte raconte « son » Roland Béguelin dans un livre

Pierre-André Comte raconte « son » Roland Béguelin dans un livre

Région    Actualisé le 29.08.2025 - 17:09

Un motard perd la vie à Tramelan

Un motard perd la vie à Tramelan

Région    Actualisé le 29.08.2025 - 18:20

Grandval : un mineur reconnaît trois incendies

Grandval : un mineur reconnaît trois incendies

Région    Actualisé le 29.08.2025 - 18:39