Samedi, peu après 8h35, un homme circulait au volant d’une voiture avec remorque, en provenance de Roches et en direction des Hautes Roches. Le véhicule a quitté la chaussée pour des raisons encore à déterminer et a terminé sa course une centaine de mètres en contrebas, a indiqué samedi soir la Police cantonale bernoise. Le conducteur grièvement blessé a été retrouvé à l’extérieur de son véhicule. Il a été héliporté dans un état critique vers un hôpital, où il est décédé samedi après-midi. Des indices concernant l’identité du défunt ont été recueillis, mais son identification formelle n’a pas encore eu lieu. Une enquête a été ouverte, sous la direction du Ministère public du Jura bernois, afin de déterminer les causes et les circonstances exactes de l’accident. /rce-comm
Accident de la route mortel à Roches
Une personne a perdu la vie samedi suite à une sortie de route alors qu’elle se rendait aux ...
RFJ
Actualités suivantes
Articles les plus lus
La SEG annonce une nouvelle baisse de 2% du prix de l’électricité en 2026
Région • Actualisé le 29.08.2025 - 15:58
La SEG annonce une nouvelle baisse de 2% du prix de l’électricité en 2026
Région • Actualisé le 29.08.2025 - 15:58
Pierre-André Comte raconte « son » Roland Béguelin dans un livre
Région • Actualisé le 29.08.2025 - 17:09
La SEG annonce une nouvelle baisse de 2% du prix de l’électricité en 2026
Région • Actualisé le 29.08.2025 - 15:58
Pierre-André Comte raconte « son » Roland Béguelin dans un livre
Région • Actualisé le 29.08.2025 - 17:09
Une personne reconnaît des irrégularités dans la liste de Martial Courtet
Région • Actualisé le 29.08.2025 - 17:18
L’UPJ élargit son panel de cours et d’activités pour le prochain semestre
Région • Actualisé le 29.08.2025 - 17:42