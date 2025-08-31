Accident de la route mortel à Roches

Samedi, peu après 8h35, un homme circulait au volant d’une voiture avec remorque, en provenance de Roches et en direction des Hautes Roches. Le véhicule a quitté la chaussée pour des raisons encore à déterminer et a terminé sa course une centaine de mètres en contrebas, a indiqué samedi soir la Police cantonale bernoise. Le conducteur grièvement blessé a été retrouvé à l’extérieur de son véhicule. Il a été héliporté dans un état critique vers un hôpital, où il est décédé samedi après-midi. Des indices concernant l’identité du défunt ont été recueillis, mais son identification formelle n’a pas encore eu lieu. Une enquête a été ouverte, sous la direction du Ministère public du Jura bernois, afin de déterminer les causes et les circonstances exactes de l’accident. /rce-comm