Dritchino ouvrira sa scène à Massar Dieng

Dritchino s’est exporté le temps d’un week-end. Le festival qui se tient à Courgenay chaque année en mai avait installé une scène à l’occasion de la Grande Solderie à Porrentruy pour y organiser un tremplin et offrir une place à des artistes de la région. Après avoir entendu samedi les trois artistes et groupes jurassiens préselectionnés, Massar Dieng, chansonnier d’origine sénégalaise établi dans la cité des Princes-Evêques, a fait l’unanimité auprès du jury et aura l'occasion de se produire le 29 ou le 30 mai sur une des scènes du festival.

La manifestation du commerce bruntrutain a permis aussi de se projeter sur l’édition 2026, comme l’explique Serge Surgand, le directeur du Dritchino : « C’est une façon de montrer que l’association qui organise le festival travaille toute l’année et pas uniquement deux ou trois semaines dans l’année. » Les préparatifs de la quatrième édition ont commencé cet été avec notamment une invitation - une première pour le Dritchino - au dernier Paléo à Nyon.