Dritchino ouvrira sa scène à Massar Dieng

Le chansonnier a séduit le public et surtout le jury lors de sa prestation à l’occasion de la Grande Solderie à Porrentruy. Il se produira lors du festival.

La prochaine édition du festival Dritchino accueillera Massar Dieng sur une de ses deux scènes. (Photo d'archives) La prochaine édition du festival Dritchino accueillera Massar Dieng sur une de ses deux scènes. (Photo d'archives)

Dritchino s’est exporté le temps d’un week-end. Le festival qui se tient à Courgenay chaque année en mai avait installé une scène à l’occasion de la Grande Solderie à Porrentruy pour y organiser un tremplin et offrir une place à des artistes de la région. Après avoir entendu samedi les trois artistes et groupes jurassiens préselectionnés, Massar Dieng, chansonnier d’origine sénégalaise établi dans la cité des Princes-Evêques, a fait l’unanimité auprès du jury et aura l'occasion de se produire le 29 ou le 30 mai sur une des scènes du festival.

La manifestation du commerce bruntrutain a permis aussi de se projeter sur l’édition 2026, comme l’explique Serge Surgand, le directeur du Dritchino : « C’est une façon de montrer que l’association qui organise le festival travaille toute l’année et pas uniquement deux ou trois semaines dans l’année. » Les préparatifs de la quatrième édition ont commencé cet été avec notamment une invitation - une première pour le Dritchino - au dernier Paléo à Nyon.

Serge Surgand : « Les grandes boîtes de production nous font confiance. »

Encore mieux, mais pas plus grand

La manifestation est passée de 8'000 festivaliers lors de sa première édition à 17'500 en 2025. « Le festival pourrait encore grandir, mais attention à l’explosion, on est quand même jeune. Ce n’est donc pas l’objectif des organisateurs. Il faut faire mieux avec ce qu’on a à disposition. » Le directeur explique que plus l’infrastructure grandit, plus elle coûte cher tout comme les prestations des partenaires. Serge Surgand mise plutôt sur une stabilisation.

Différents styles

S’il est trop tôt pour dessiner les contours de la prochaine programmation, « rien de concret pour le moment », le style demeurera, promet le directeur : « Notre but est que Dritchino reste un événement familial, sinon on va faire trop de déçus avec toutes les personnes qui nous disent qu’elles ont l’impression d’être à la maison. » Les festivaliers retrouveront donc différents styles musicaux au printemps prochain à Courgenay. /rce


 

