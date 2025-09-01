Des enseignements à tirer sur le cas Fagus

Le Gouvernement jurassien a tiré des leçons des problèmes rencontrés par la société Fagus. C’est ce que répond l’exécutif cantonal à une question écrite de Florence Chaignat (PS). La députée socialiste lui demandait de s’expliquer puisque le canton avait accordé des soutiens financiers à l’entreprise en 2017. L’argent lui avait permis de créer un site de production de bois feuillus collés aux Breuleux. La société a toutefois connu des difficultés financières et le groupe Corbat en a repris la direction à fin avril dernier pour en devenir l’actionnaire principal. La députée PS qualifie le soutien à Fagus de « naufrage financier et industriel » et estime que « la responsabilité du Gouvernement est engagée ». Dans sa réponse, le Gouvernement jurassien rappelle que la société Fagus a dû subir plusieurs forts vents contraires dont la crise du Covid en 2019 et la hausse des coûts de l’énergie dès 2022. Il estime que ces évènements « ont démontré que les mécanismes de garantie devraient à l’avenir être renforcés ». Le Gouvernement a ainsi « adapté sa pratique ». « Les nouveaux projets soutenus visent une couverture totale du prêt fédéral par des garanties réelles et des scénarios de crise plus robustes », poursuit l’exécutif cantonal.

Pour mémoire, le Parlement avait débloqué une subvention de 450'000 francs en faveur de Fagus en 2017, de même qu’une avance de 900'000 francs qui visait à obtenir une participation fédérale et qui a été totalement remboursée depuis. Le Gouvernement précise, encore, que le Jura n’a subi aucune perte financière à ce jour, même si le canton a été sollicité pour un abandon partiel de créance dont le montant et les garanties ne sont pas encore précisés. /comm-fco