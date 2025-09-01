La Foire de Chaindon draine toujours autant

La météo aura donné quelques sueurs froides aux organisateurs, mais la Foire de Chaindon a clos sa cuvée 2025 sur un succès. 50'000 visiteurs ont déambulé dans les rues de Reconvilier et sur le champ de foire. 550 stands attendaient les acheteurs potentiels.





La météo a tenu

« Ni trop chaud ni trop froid, c’était un bon temps de foire », a déclaré le président, Ervin Grünenwald, qui s’est dit très satisfait de cette édition. Entre dimanche et lundi, la fête s’est déroulée sans incident.