La Foire de Chaindon draine toujours autant

A Reconvilier la Foire de Chaindon a clos son édition 2025 avec succès. Entre dimanche et hier, la fréquentation a été estimée à 50’000 visiteurs, autant que les années précédentes.

la foule était au rendez-vous cette année encore pour la foire de Chaindon. (Photo : Georges Henz) la foule était au rendez-vous cette année encore pour la foire de Chaindon. (Photo : Georges Henz)

La météo aura donné quelques sueurs froides aux organisateurs, mais la Foire de Chaindon a clos sa cuvée 2025 sur un succès. 50'000 visiteurs ont déambulé dans les rues de Reconvilier et sur le champ de foire. 550 stands attendaient les acheteurs potentiels.


La météo a tenu

« Ni trop chaud ni trop froid, c’était un bon temps de foire », a déclaré le président, Ervin Grünenwald, qui s’est dit très satisfait de cette édition. Entre dimanche et lundi, la fête s’est déroulée sans incident.

Reportage à la foire de Chaindon

Du côté des bêtes, les petits animaux comme les poules, les lapins et les canards ont été significativement plus nombreux à être vendus cette année. « On pourrait dire que cette tendance est liée au fait que les éleveurs se sont habitués aux nouvelles normes de détention », ajoute le président de la foire, réjouit de cette nouvelle. /Jse


 

