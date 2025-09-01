« Le dossier du lundi » : votation fédérale sur la valeur locative

La population se prononcera sur la suppression de la fiscalisation de la valeur locative le ...
« Le dossier du lundi » : votation fédérale sur la valeur locative

La population se prononcera sur la suppression de la fiscalisation de la valeur locative le 28 septembre prochain. Les explications de Serge Jubin, correspondant parlementaire.

Le peuple se prononcera le 28 septembre sur la suppression de la fiscalisation de la valeur locative.

C’était à l’origine, en 1915, un impôt de guerre et de crise. La suppression de la fiscalisation de la valeur locative a souvent fait débat en 110 ans. Mais il n’y a jusqu’ici jamais eu de majorité pour l’abolir. Les citoyens suisses sont appelés à trancher dans les urnes le 28 septembre. Si la valeur locative devait disparaître, les déductions fiscales pour les rénovations et les intérêts hypothécaires s’évaporeraient aussi. Difficile de définir qui y gagnerait et qui y perdrait. Notre correspondant parlementaire Serge Jubin décortique les enjeux d’un objet en apparence complexe et au titre biaisé.

Serge Jubin décortique les enjeux de la votation : 

Ecouter le son

Le 28 septembre le peuple se prononcera également sur un autre objet, la loi sur l’identité électronique. /sju-tna


