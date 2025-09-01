C’était à l’origine, en 1915, un impôt de guerre et de crise. La suppression de la fiscalisation de la valeur locative a souvent fait débat en 110 ans. Mais il n’y a jusqu’ici jamais eu de majorité pour l’abolir. Les citoyens suisses sont appelés à trancher dans les urnes le 28 septembre. Si la valeur locative devait disparaître, les déductions fiscales pour les rénovations et les intérêts hypothécaires s’évaporeraient aussi. Difficile de définir qui y gagnerait et qui y perdrait. Notre correspondant parlementaire Serge Jubin décortique les enjeux d’un objet en apparence complexe et au titre biaisé.