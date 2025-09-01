Le succès populaire au rendez-vous pour les Echaipouses de Tieûve

Le spectacle « L’Auberge de la Covatte » a été joué à 15 reprises en 10 jours. Plus de 3'000 ...
Le spectacle « L’Auberge de la Covatte » a été joué à 15 reprises en 10 jours. Plus de 3'000 spectateurs au total sont venus le voir à Coeuve.

Les Echaipouses de Tieûve ont joué leur spectacle à 15 reprises devant un nombreux public. (Photo: Les Echaipouses de Tieûve) Les Echaipouses de Tieûve ont joué leur spectacle à 15 reprises devant un nombreux public. (Photo: Les Echaipouses de Tieûve)

Les Echaipouses de Tieûve cartonnent pour leur retour, 15 ans après leur dernier spectacle. « L’Auberge de la Covatte » a été joué à 15 reprises en 10 jours à Coeuve entre le 22 et le 31 août. Trois représentations supplémentaires ont été mises sur pied pour répondre à la demande. Le succès populaire a été au rendez-vous avec plus de 3'000 spectateurs au total, soit le double de ce que les organisateurs espéraient. L’intrigue de la pièce a fait remonter les spectateurs dans les années 1950 lors de l’arrivée de la première télévision. Pas moins de 22 acteurs et trois danseuses ont brûlé les planches. « C’est une magnifique aventure. Cela a été des moments d’émotions intenses. Il y avait un état d’esprit qui est né il y quelques mois en arrière et on a vraiment capitalisé sur cet état d’esprit. La troupe a vraiment su se créer et créer un groupe qui est très soudé et qui sur scène donne tout », se réjouit le président de l’association des Echaipouses de Tieûve Grégory Champion.

Grégory Champion : « Un mot me vient en tête : "Heureux".»

L’association des Echaipouses de Tieûve a l’envie de repartir pour une nouvelle édition. Grégory Champion évoque un prochain spectacle d’ici quatre ans. /rce-emu


