Les chefs des finances des cantons latins ne veulent pas de la réforme de l’imposition de la propriété du logement. Dans un communiqué transmis ce lundi, la Conférence latine des directeurs cantonaux des finances fait part de son opposition au projet soumis au peuple le 28 septembre prochain. La CLDF redoute les effets de cette réforme sur les régions touristiques, de même que sur le niveau d’entretien et d’assainissement des biens immobiliers. Elle craint également que la suppression de la valeur locative n’accentue les disparités entre cantons et régions. Par ailleurs, elle estime que cette réforme fragiliserait les finances publiques de la Suisse. /comm-lad
Les cantons latins contre la suppression de la valeur locative
La Conférence latine des directeurs cantonaux des finances prend position contre le projet ...
RFJ
Un défi à vélo pour boucler l'été dans l'Agglomération de Delémont
Région • Actualisé le 01.09.2025 - 13:00
